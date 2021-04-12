طريقة تحويل القطايف إلي بيتزا في 5 دقائق بدون فرن وخطوات بسيطة

تبتكر ربة المنزل أطعمة جديدة باستخدام المخبوزات التقليدية ولمتعارف عليها عبر التاريخ، فيمكنك تحويل القطايف إلي بيتزا و أسعاد الأطفال الصغار بمأكولات جديدة، فقد استخدم البعض من ربات المنزل القطايف في الحادق بدلا من الحلوى خلال شهر رمضان، وذلك للتنوع والتجديد وتناول أطعمة جديدة شهية، وليس من لصعب عمل عجينة القطايف في المنزل بل أنها سهله للغاية، وتمكنك من صناعتها طوال أيام السنة وليس في شهر رمضان فقط، لعمل بيتزا لأطفالك وتقدم في وجبة السحور.

تحويل القطايف إلي بيتزا

وجدت ربة المنزل صعوبة بالغة في إعداد البيتزا في لمنزل فنقدم لكم اليوم طريقة تحويل القطايف إلي بيتزا بطريقة سهلة وسريعة في أقل من 5 دقائق ستحصلين على بيتزا بطعم رائع، وستبهرين جميع من حولك بتلك البيتزا الرائعة والتي ستحضر سريعا في وجبة السحور و جبة الإفطار كما تود، قطايف من الممكن شرائها من الخارج أو عمل عجينة القطايف، ويتم وضع القطايف في صينية فرن، ووضع الجبن الموتزاريلا والجبن الرومي والبسطرمة والطماطم والبيض والزيتون وإضافة المكونات التي تفضلونها، بعد ذلك قم بإدخالها على درجة حرارة عالية وفي أقل من 5 دقائق ستحصلون على بيتزا ذات طعم رائع وبأقل مجهود.

طريقة عمل البيتزا

لعمل عجينة البيتزا وضع 2 ونص كوب من الدقيق مع ربع كوب زيت وملعقتان من اللبن البودرة، كوب زبادي، نصف ملعقة من السكر وربع ملعقة من الملح، ملعقة خميرة بيرة و 3 كوب ماء دافئ.

الطريقة: وضع الخميرة مع السكر في كوب ماء دافئ، وضع الدقيق مع الزيت واللبن البودرة وكوب الزبادي والملح وعجنهم جيداً مع وضع الخميرة والاستمرار في العجن جيداً لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم ترك العجينة مغطاة في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، ثم فردها في صينية ووضع المكونات إليها وإدخالها في درجة حرارة عالية إلي متوسطة حتى أتمام النضج.

طريقة جديدة ومبتكرة لتجديد وتنوع الطعام على سفرتك، والحصول على طعم شهي لعائلتك، فالحليب المقلي معروف في أسبانيا ويتم تناوله كحلوى في المناسبات السعيدة، طريقة عمل الحليب المقلي الأسباني لا تأخذ سوى بضع دقائق وتصبح جاهزة،كما أن تكاليفها بسيطة جدا، ويمكن عملها كل يوم فهي لا تحتاج إلي مجهود، واصنعي ألذ وأفضل الحلويات المفيدة، كما أنها تحتوي على الكالسيوم كعنصر أساسي في مكونات وصفة الحليب المقلي.

الكثير من الوصفات التي يتم تقديمها لصنع المخبوزات والحلويات بضمان نظافتها وخلوها من الشوائب، يمكن من خلال عجينة القطايف حشوها بالنوتيلا أو الشبكولاته، كما يمكنك حشوها لحمة مفرومة مع القليل من الخضراوات، وأيضا حشوها بالجبن والبسطرمة وقليها في الزيت الساخن وتقديمها بجانب الطعام، وتقدم كحلوى مع حشوها بالنوتيلا والقليل من الزبد والفروتي مع كريم شانتية، للتنوع في تقديم الطعام بشكل مختلف.

بخطوات بسيطة وكوب دقيق واحد فقط يمكنك صنع نصف كيلو من عجينة القطايف لتحويلها إلي بيتزا صغيرة الحجم، وحشوها بالمكونات والعناصر التي تفضلها كما سبق ذكره، وفي أقل من دقائق ستحصل على قطايف، فقط بأتباع طريقة عمل عجينة القطايف بكوب دقيق، ووضعها في مقلاة ساخنة باستخدام زجاجة مياه فارغة.

يمكنك أن تصنعي الكنافة بزجاجة مياه فارغة وعدد 2 كوب من الدقيق ستحصلي على كيلو من الكنافة البيتي والتي تحتوي على الدقيق والنشا وستلاحظين طعم جيد لا يقاوم وأفضل من شراءها من الخارج، طريقة عمل كنافة بكوب من النشا في أقل من دقائق، استخدمي زجاجة مياه فارغة لتحصلي على كنافة يدوي بالمنزل، ويمكنك أن تصنعي منها عدة طرق كالكنافة بجبن العكاوي،وكنافة بالمكسرات، وكنافة بالقشطة، وكنافة أيضا بالموتزاريلا، فيمكنك أن تصنعي جميع الأطعمة المختلفة بيديك داخل المنزل.