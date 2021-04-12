طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر بطعم لذيذ وبسرعة رهيبة في المنزل

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يعد مخلل الليمون المعصفر من أنواع المخللات المحبوبة لدي الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها على السفرة، وهى نوع من أنواع المقبلات الشهية، ويقبل الكثيرين على هذا النوع ولكن يجب عدم الإسراف في تناول هذه المقبلات لأنها تعد من الموالح، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً سوف نقدمها بطريقة لا تأخذ الكثير من الوقت حتى نستطيع إستخدامه، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وكثير من الأمهات تفضل الأكلات التي يتم عملها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في المنزل.مقادير عمل مخلل الليمون المعصفر
يحتوي مخلل الليمون بالعصفر على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كيلو من الليمون الطازج.
- كيس من الملح.
- كوب من العصفر.
- فلفل أحمر حار.
- فلفل أخضر حار.
- كمية من الماء.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من حبة البركة.
تتعدد طرق تخليل الليمون وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل مخلل الليمون المعصفر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بإضافة الليمون مع الماء ونتركه ليغلي قليلاً على نار متوسطة.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف الفلفل الاحمر الحار وماء السلق وحبة البركة والملح والعصفر ونخلطهم جيداً.
- نحضر برطمان ونضع به الليمون وماء السلق ونغطى الوجه بالزيت وعصير الليمون ونغلق البرطمان جيداً حتى ينضج تماماً ونضعه في الثلاجة ويصبح جاهز للإستخدام.
- وبهذا نكون قد قدمنا نوع من أنواع المخللات الشهية لأحلى مشاهدين وبالصحة والعافية.
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يعد مخلل الليمون المعصفر من أنواع المخللات المحبوبة لدي الجميع ولا يمكن الاستغناء عنها على السفرة، وهى نوع من أنواع المقبلات الشهية، ويقبل الكثيرين على هذا النوع ولكن يجب عدم الإسراف في تناول هذه المقبلات لأنها تعد من الموالح، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً سوف نقدمها بطريقة لا تأخذ الكثير من الوقت حتى نستطيع إستخدامه، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وكثير من الأمهات تفضل الأكلات التي يتم عملها في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في المنزل.مقادير عمل مخلل الليمون المعصفر
يحتوي مخلل الليمون بالعصفر على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كيلو من الليمون الطازج.
- كيس من الملح.
- كوب من العصفر.
- فلفل أحمر حار.
- فلفل أخضر حار.
- كمية من الماء.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من حبة البركة.
تتعدد طرق تخليل الليمون وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل مخلل الليمون المعصفر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر إناء عميق ونقوم بإضافة الليمون مع الماء ونتركه ليغلي قليلاً على نار متوسطة.
- بعد ذلك نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف الفلفل الاحمر الحار وماء السلق وحبة البركة والملح والعصفر ونخلطهم جيداً.
- نحضر برطمان ونضع به الليمون وماء السلق ونغطى الوجه بالزيت وعصير الليمون ونغلق البرطمان جيداً حتى ينضج تماماً ونضعه في الثلاجة ويصبح جاهز للإستخدام.
- وبهذا نكون قد قدمنا نوع من أنواع المخللات الشهية لأحلى مشاهدين وبالصحة والعافية.
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