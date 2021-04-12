طريقة عمل خشاف رمضان 2021 بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل بيت

تبحث الكثيرمن الأمهات وستات البيوت عن طريقة عمل الخشاف في رمضان، ويعتبر واحد من الحلويات اللذيذة التي تعودنا أن نتاولها بعد الأفطار، ويعشقها الكثيرين، وتعتبر في كثير من البلدان العربية من الحلويات الأساسية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بشهر رمضان، حيث يحبها الصغار والكبار، تابعي معي لتتعرفي على طريقة عمل خشاف رمضان في البيت.

طريقة عمل خشاف رمضان في البيت

ولن تتعبين في إيجاد المقادير نهائيا، حيث إن المقادير التي سنطلبها متوفرة بكثرة وسهولة في كل بيت، تابعي معي لتتعرفي على المقادير المطلوبة، وطريقة عمل الخشاف في البيت بكل سهولة، وستحتاجين بالإضافة إلى المقادير إلى الكؤوس التي ستقدمين بها الخشاف، كما ستحتاجين إلى القدر الذي ستضعين بها المقادير.

1 كيلو بلح ناشف.

ربع 1/4 كيلو من التين.

ربع 1/4 كيلو قمر الدين (المشمش المجفف).

ربع 1/4 كيلو قراصية.

ربع 1/4 كيلو من الزبيب.

جوز الهند مبشور حسب الرغبة.

قومي بغسل البلح والتين وقمر الدين والقراصية والزبيب جيدا بالماء قبل أن تقومي بعمل أي شيء.

بعد أن تكوني مقد غسلتي البلح بشكل جيد، قومي بتقطيع البلح إلى انصاص 1/2 بشكل طولي.

بعدها قومي بتقطيع التين، وباقي المكونات حسب الرغبة.

أحضري وعاء كبير وقومي بوضع البلح به.

قومي بوضع بقية المكونات على البلح (التين، القراصية، قمر الدين).

قومي بوضع الماء الدافئ في وعاء الخليط.

اتركي الوعاء حتى يبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

المقادير المطلوبةخطوات عمل الخشاف في البيت

وهكذا تكوني قد تعلمتي طريقة عمل الخشاف في البيت، قومي بتقديمه في كؤوس للضيوف، وأضيفي عليه الزبيب وبشارة جوز الهند عليها حسب الرغبة، وبصحة وعافية.

وهذا كان مقالنا عن طريقة عمل الخشاف في المنزل، نتمنى أن يكون قد نال المقال على إعجابكم، لتتعرفي على طريقة عمل عجينة القطايف في البيت اضغطي على الرابط طريقة عمل عجينة القطايف في البيت 40 حبة قطايف في 30 دقيقة، ولتتعرفي على طريقة عمل بلح الشام في البيت اضغطي على الرابط طريقة عمل بلح الشام في البيت بالطريقة الشامية الأصيلة، في حالة وجود أية اسئلة أو استفسارات لا تتردي في مشاركتها معنا في خانة التعليقات، رمضان يجمعنا.