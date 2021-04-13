البسبوسة بالتمر حضريها طرية ومرملة حلويات رمضان

حضري البسبوسة بالتمر مع القرفة في المنزل، تعتبر بسبوسة التمر من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فبسبوسة التمر مختلفة قليلاً عن البسبوسة العادية وتتسم بمذاق جيد ومختلف، فترغب كل سيدة في أن تقدم وصفات مختلفة لأفراد أسرتها ونأتي إليكم بطريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل.

مكونات تحضير بسبوسة التمر مع القرفة:

تتسم مكونات بسبوسة التمر بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل بكل سهولة:

حبتان من البيض.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس من الزيت النباتي.

ثلاثة ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

كأس من السميد الناعم.

نصف كأس من جوز الهند المجروش.

كأس من التمر بدون نوى.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

عبوة من القشطة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كأس صعير من المياه الساخن.

عبوة من الحليب المكثف والمحلي.

لورا.

طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل:

تتسم طريقة تحضير البسبوسة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ويتم تحضيرها بشكل سريع ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل: