البسبوسة بالتمر حضريها طرية ومرملة حلويات رمضان

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حضري البسبوسة بالتمر مع القرفة في المنزل، تعتبر بسبوسة التمر من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فبسبوسة التمر مختلفة قليلاً عن البسبوسة العادية وتتسم بمذاق جيد ومختلف، فترغب كل سيدة في أن تقدم وصفات مختلفة لأفراد أسرتها ونأتي إليكم بطريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل.مكونات تحضير بسبوسة التمر مع القرفة:
تتسم مكونات بسبوسة التمر بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل بكل سهولة:
- حبتان من البيض.
- نصف كأس من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كأس من الزيت النباتي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من حليب البودرة.
- كأس من السميد الناعم.
- نصف كأس من جوز الهند المجروش.
- كأس من التمر بدون نوى.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- عبوة من القشطة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كأس صعير من المياه الساخن.
- عبوة من الحليب المكثف والمحلي.
- لورا.
تتسم طريقة تحضير البسبوسة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ويتم تحضيرها بشكل سريع ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل:
- القيام بخلط كلاً من البيض والفانيليا والزيت النبات مع بعضهم البعض جيداً وبعد ذلك يتم إضافة السكر من ثم يتم إضافة الحليب المحمص مع السميد الناعم وجوز الهند والتمر والقرفة والقشطة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر وبعد ذلك يتم دهن صينية الفرن بالزبدة ويتم وضع فيها خليط البسبوسة ويتم عمل مربعات على وجه الصينية باستخدام سكين حاد ويتم غمس اللوز فيها.
- القيام بإدخال قالب البسبوسة إلى الفرن وتركه لمدة ثلث ساعة.
- يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم خلط كلاً من الحليب المكثف المحلي مع كأس من الميته السخن.
- يتم وضع ذلك الخليط فوق البسبوسة ويتم تناولها وهي ساخنة وبالهناء على الجميع.
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حضري البسبوسة بالتمر مع القرفة في المنزل، تعتبر بسبوسة التمر من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فبسبوسة التمر مختلفة قليلاً عن البسبوسة العادية وتتسم بمذاق جيد ومختلف، فترغب كل سيدة في أن تقدم وصفات مختلفة لأفراد أسرتها ونأتي إليكم بطريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل.مكونات تحضير بسبوسة التمر مع القرفة:
تتسم مكونات بسبوسة التمر بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل بكل سهولة:
- حبتان من البيض.
- نصف كأس من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كأس من الزيت النباتي.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من حليب البودرة.
- كأس من السميد الناعم.
- نصف كأس من جوز الهند المجروش.
- كأس من التمر بدون نوى.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- عبوة من القشطة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كأس صعير من المياه الساخن.
- عبوة من الحليب المكثف والمحلي.
- لورا.
تتسم طريقة تحضير البسبوسة بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ويتم تحضيرها بشكل سريع ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير بسبوسة التمر مع القرفة في المنزل:
- القيام بخلط كلاً من البيض والفانيليا والزيت النبات مع بعضهم البعض جيداً وبعد ذلك يتم إضافة السكر من ثم يتم إضافة الحليب المحمص مع السميد الناعم وجوز الهند والتمر والقرفة والقشطة ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض لحين أن يتم الحصول على خليط متجانس.
- بعد ذلك يتم إضافة البيكنج بودر وبعد ذلك يتم دهن صينية الفرن بالزبدة ويتم وضع فيها خليط البسبوسة ويتم عمل مربعات على وجه الصينية باستخدام سكين حاد ويتم غمس اللوز فيها.
- القيام بإدخال قالب البسبوسة إلى الفرن وتركه لمدة ثلث ساعة.
- يتم إخراج الصينية من الفرن ويتم خلط كلاً من الحليب المكثف المحلي مع كأس من الميته السخن.
- يتم وضع ذلك الخليط فوق البسبوسة ويتم تناولها وهي ساخنة وبالهناء على الجميع.
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