بكوب حلبة طولي شعرك بسرعة الصاروخ في اسبوع واحد لن تصدقي النتيجة

تعد الحلبة من النباتات المنتشرة استخدامها في دول كثيرة ومن أكثر الدول استخداما للحلبة هي مصر، وذلك بسبب أهميتها الكبرى في حياتنا حيث أنها تعالج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الطفح الجلدي أو مرض السكر أو عندما يحدث زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم، وتحمي القلب من إصابته بالأمراض الخطيرة وتكافح أمراض السرطان، وتعالج من الغثيان والتعب والصداع والتهابات المعدة وايضا تعالج الإمساك، وتساعد علي إنقاص الوزن بشكل سريع، وغير ذلك يوجد الكثير من فوائدها فمثلا أنها مفيدة جدا للبشرة فقد تعمل علي نضارة الوجه ونقائه، وأيضا لها فائدة كبيرة للشعر فلها القدرة علي حل معظم مشاكل الشعر التي تعاني منها أي فتاة.فوائد الحلبة للشعر
فقد تساعد الحلبة في الحصول علي شعر صحي ولامع وتعزز من صحته وترطيبه، وتقوي جذور الشعر وبصيلاته وتعالج من مشكلة تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البروتينات التي تساعد علي ذلك، وتعطي للشعر قوة وحيوية وتعمل علي تطويل الشعر وتكثيفه ليصبح جذابا، لذلك لا يمكن لأي امرأة أن تستغني عن الحلبة إذا كانت تهتم وتعتني بشعرها، لأن الشعر هو اساس جمال الفتاة حيث أنه يعطيها مظهر ملفت للانتباه وإذا وجدت أي مشكلة به تنزعج وتتأثر بشكل كبير.خلطة الحلبة لعلاج كل مشاكل الشعر
يعتبر الشعر من صفات الجمال بالنسبة للرجل أو المرأة، لذلك الاهتمام به طول الوقت من أهم الأشياء في حياة كل شخص، للتجنب من وجود أي مشاكل غير مرغوب فيها تؤثر علي نفسية الفرد، فتعتبر الحلبة هي الحل المنزلي المدهش للقضاء علي أي مشكلة تواجه الشعر.
المكونات :
- بذور الحلبة.
- ماء مغلي.
طريقة التحضير :
- نقوم بوضع إناء علي النار ويكون بها كوب من الماء ونتركه حتي الغليان، وبعد ذلك يتم رفعها من النار ونضع في الماء المغلي ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة حتي يتم نقعها ونتركها ليلة كاملة.
- وفي اليوم التالي نقوم بطحن بذور الحلبة في الخلاط بطريقة جيدة للحصول علي قوام متماسك.
- يتم وضعه علي الشعر بداية من فروة الرأس وحتي أطراف الشعر.
- نتركه علي الشعر لمدة ثلاثين دقيقة فقط، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء ثم غسله مرة أخري باستخدام الشامبو الذي يناسب نوع الشعر للتخلص من رائحة الحلبة.
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تعد الحلبة من النباتات المنتشرة استخدامها في دول كثيرة ومن أكثر الدول استخداما للحلبة هي مصر، وذلك بسبب أهميتها الكبرى في حياتنا حيث أنها تعالج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان مثل الطفح الجلدي أو مرض السكر أو عندما يحدث زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم، وتحمي القلب من إصابته بالأمراض الخطيرة وتكافح أمراض السرطان، وتعالج من الغثيان والتعب والصداع والتهابات المعدة وايضا تعالج الإمساك، وتساعد علي إنقاص الوزن بشكل سريع، وغير ذلك يوجد الكثير من فوائدها فمثلا أنها مفيدة جدا للبشرة فقد تعمل علي نضارة الوجه ونقائه، وأيضا لها فائدة كبيرة للشعر فلها القدرة علي حل معظم مشاكل الشعر التي تعاني منها أي فتاة.فوائد الحلبة للشعر
فقد تساعد الحلبة في الحصول علي شعر صحي ولامع وتعزز من صحته وترطيبه، وتقوي جذور الشعر وبصيلاته وتعالج من مشكلة تساقط الشعر وتقصفه وهيشانه لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البروتينات التي تساعد علي ذلك، وتعطي للشعر قوة وحيوية وتعمل علي تطويل الشعر وتكثيفه ليصبح جذابا، لذلك لا يمكن لأي امرأة أن تستغني عن الحلبة إذا كانت تهتم وتعتني بشعرها، لأن الشعر هو اساس جمال الفتاة حيث أنه يعطيها مظهر ملفت للانتباه وإذا وجدت أي مشكلة به تنزعج وتتأثر بشكل كبير.خلطة الحلبة لعلاج كل مشاكل الشعر
يعتبر الشعر من صفات الجمال بالنسبة للرجل أو المرأة، لذلك الاهتمام به طول الوقت من أهم الأشياء في حياة كل شخص، للتجنب من وجود أي مشاكل غير مرغوب فيها تؤثر علي نفسية الفرد، فتعتبر الحلبة هي الحل المنزلي المدهش للقضاء علي أي مشكلة تواجه الشعر.
المكونات :
- بذور الحلبة.
- ماء مغلي.
طريقة التحضير :
- نقوم بوضع إناء علي النار ويكون بها كوب من الماء ونتركه حتي الغليان، وبعد ذلك يتم رفعها من النار ونضع في الماء المغلي ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة حتي يتم نقعها ونتركها ليلة كاملة.
- وفي اليوم التالي نقوم بطحن بذور الحلبة في الخلاط بطريقة جيدة للحصول علي قوام متماسك.
- يتم وضعه علي الشعر بداية من فروة الرأس وحتي أطراف الشعر.
- نتركه علي الشعر لمدة ثلاثين دقيقة فقط، وبعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء ثم غسله مرة أخري باستخدام الشامبو الذي يناسب نوع الشعر للتخلص من رائحة الحلبة.
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