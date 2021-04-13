وصفات سحور رمضان ، نقدم لكم بمناسبة الشهر الكريم عدة طرق لإعداد أشهي وجبات السحور في شهر رمضان المبارك، يمكنك تحضيرها بسهولة وفي دقائق وبمكونات اقتصادية، إليك في هذه المقالة نقدم وصفات سحور رمضان جديدة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في المطبخ في دقائق ستعدينها إلي أسرتك وستنال إعجابهم بكل تأكيد.

وصفات سحور رمضان

سنقوم بتقديم العديد من أكلات لسحور رمضان بطرق اقتصادية غير مكلفة وسريعة التحضير ومشبعة تحتوي علي كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في فترة الصيام، تابعوا المقال.

وصفة فول الجلابة للسحور

وصفة سعودية لعمل الفول، والحصول علي أفضل وصفات لسحور رمضان بالفول مع صلصلة الطماطم.

2 ملعقة من الزيت.

ثوم وبصل مفروم.

ملعقة صلصة طماطم.

فلفل حار شرائح.

2 حبة طماطم.

كمون وفلفل أسود.

2 كوب من الفول المدمس.

في طاسة علي النار، أضيفي ملعقتين من الزيت وثوم وبصل مفروم ناعم تشويحة بسيطة، وأضيفي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم تذوب مع البصل والثوم والفلفل الحار شرائح.

وأضيفي 2 من الطماطم مكعبات صغيرة، قومي بتقليبهم وملح وكمون وفلفل اسود.

إليهم 2 كوب من الفول المدمس، قومي بتقليبهم حتى يوصلوا لمرحلة الغليان.

قومي بهرسهم حتى يذوب الفول تماما، ويصبح خليط الفول ناعم.

ثم أضيفي إليه كوب من الماء واتركيه علي نار هادئة لمدة 5 دقائق، قبل التقديم قومي بتزيين الوش بالزيت والبقدونس علي سفرة سحور رمضان.

طريقة التحضير

إليك مشروبات رمضان سريعة التحضير في البيت .

وصفة حمسة الجبن لسحور رمضان

من أجدد أطباق سحور رمضان ستنال إعجاب أسرتك، حيث الجبن الكريمي الذائب في صلصة الطماطم والخضار تجعلها من أفضل أفكار سحور رمضان ، إليك المكونات:

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مفروم.

2 حبة طماطم واحدة مفرومة وواحدة مقطعة مكعبات.

ملعقة صلصة طماطم.

زعتر وملح.

فلفل أخضر أو ألوان حسب الرغبة.

250 جرام من الجبن البيضاء.

في طاسة علي النار، أضيفي ملعقتين زيت زيتون و فصين ثوم مفروم والطماطم، قومي بتقليبهم علي النار.

ثم أضيفي ملعقة من صلصة الطماطم مع رشة من الزعتر، والملح، والفلفل الأخضر والألوان، و قطعة جبن بيضا ملح خفيف إليها رشة زعتر.

ثم غطي الطاسة علي نار هادية ل 5 دقائق، حتى تذوب الجبن وتصبح كريمي، وقومي بتقديمها في سحور رمضان.

طريقة التحضير

في مقالة سابقة قدمنا طريقة عمل القطايف حلويات رمضان بمكونات سهلة.

وصفة فطيرة البطاطس سحور رمضان

من أفضل وصفات سحور رمضان ب 3 مكونات فقط يمكنك إعدادها بسهولة وفي دقائق بسيطة.

3 حبات من البطاطس.

ملح وفلفل اسود وبابريكا.

جبن للحشو.

صور تهنئة رمضان 2021 لأقاربك وأجمل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر المبارك.

3 حبات من البطاطس مسلوقة بماء و ملح ومبشورة، أضيفي إليها ملعقة من الملح، معلقة من البابريكا، رشة فلفل اسود وقومي بتقليبهم.

وفي طاسة بمعلقة زبدة، قومي بفرد البطاطس طبقة في القاع في الصينية متساوية ومتماسكة.

ثم أضيفي في المنتصف الحشوة، يمكنك إضافة الجبن فقط.

ثم أضيفي النصف الثاني من البطاطس المهروسة، واغلقيها جيدا، و ضعيها في الطاسة.

وبعد أن تبدأ البطاطس في التسوية من الجوانب، قومي بقلبها للجهة الأخرى للتسوية من الجانب الآخر ولتأخذ اللون المناسب، وتقدم مع التزيين برشة من البقدونس، وتقدم علي سفرة سحور رمضان.

طريقة التحضير

وبذلك قد نكون قدمنا أفضل وصفات سحور رمضان.