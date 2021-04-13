طريقة عمل الكنافة بالمانجو في رمضان بطريقة محترفة في المنزل

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تعد الكنافة بالمانجو من الحلويات الشهية التى لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان الكريم، وهي من الحلويات التي يقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة مثل الجاهزة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل وبأقل تكلفة.مقادير عمل الكنافة بالمانجو
تحتوي الكنافة بالمانجو على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- ٤ ملاعق كبيرة من السمن.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كيلو من المانجو المقطع.
هناك مقادير سهلة لعمل الكريمة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كوب من اللبن.
- بيضة.
- نصف كوب من السكر.
- ٣ ملاعق من الدقيق.
- ربع كيلو من الكريمة اللباني.
طريقة عمل الشربات
- نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر ونذوبه جيداً ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم ناصر عليه الليمون ونتركه لبضع دقائق آخرى بعد ذلك نطفأ النار ونتركه ليبرد قليلاً.
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالمانجو في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر الكنافة ونقوم بفركها بالسمنة والسكر حتى تتجانس معها.
- بعد ذلك نحضر صينيتين نفس الحجم ونرص بها الكنافة ونضغط عليها، ونسخن الفرن ثم ندخلها وعندما تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بإخراجها ونسقيها بالشربات البارد.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الكريمة حيث نحضر وعاء عميق ونضيف اللبن والبيضة والدقيق ونقلبهم جيداً على نار هادئة بعد ذلك ننزلها عندما يثقل الخليط ثم نضرب الكريمة اللباني ونخلطها بالخليط وتصبح الكريمة جاهزة.
- نقلب الطبقة الأولى من الكنافة ونزينها بالكريمة ثم نضع عليها قطع المانجو.
- بعد ذلك نضع فوقها الطبقة الثانية ونزينها ايضاً بالكريمة والمانجو وتصبح جاهزة للتقديم.
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تعد الكنافة بالمانجو من الحلويات الشهية التى لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان الكريم، وهي من الحلويات التي يقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة مثل الجاهزة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل وبأقل تكلفة.مقادير عمل الكنافة بالمانجو
تحتوي الكنافة بالمانجو على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- ٤ ملاعق كبيرة من السمن.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كيلو من المانجو المقطع.
هناك مقادير سهلة لعمل الكريمة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كوب من اللبن.
- بيضة.
- نصف كوب من السكر.
- ٣ ملاعق من الدقيق.
- ربع كيلو من الكريمة اللباني.
طريقة عمل الشربات
- نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر ونذوبه جيداً ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم ناصر عليه الليمون ونتركه لبضع دقائق آخرى بعد ذلك نطفأ النار ونتركه ليبرد قليلاً.
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالمانجو في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر الكنافة ونقوم بفركها بالسمنة والسكر حتى تتجانس معها.
- بعد ذلك نحضر صينيتين نفس الحجم ونرص بها الكنافة ونضغط عليها، ونسخن الفرن ثم ندخلها وعندما تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نقوم بإخراجها ونسقيها بالشربات البارد.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الكريمة حيث نحضر وعاء عميق ونضيف اللبن والبيضة والدقيق ونقلبهم جيداً على نار هادئة بعد ذلك ننزلها عندما يثقل الخليط ثم نضرب الكريمة اللباني ونخلطها بالخليط وتصبح الكريمة جاهزة.
- نقلب الطبقة الأولى من الكنافة ونزينها بالكريمة ثم نضع عليها قطع المانجو.
- بعد ذلك نضع فوقها الطبقة الثانية ونزينها ايضاً بالكريمة والمانجو وتصبح جاهزة للتقديم.
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