طريقة عمل الكنافة بالمانجو في رمضان بطريقة محترفة في المنزل

تعد الكنافة بالمانجو من الحلويات الشهية التى لا يمكن الاستغناء عنها في شهر رمضان الكريم، وهي من الحلويات التي يقبل عليها الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة مثل الجاهزة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل وبأقل تكلفة.

مقادير عمل الكنافة بالمانجو

تحتوي الكنافة بالمانجو على مقادير سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الكنافة.

٤ ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كوب من السكر.

نصف كيلو من المانجو المقطع.

مقادير عمل الكريمة

هناك مقادير سهلة لعمل الكريمة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من اللبن.

بيضة.

نصف كوب من السكر.

٣ ملاعق من الدقيق.

ربع كيلو من الكريمة اللباني.

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به الماء والسكر ونذوبه جيداً ونتركه لمدة عشر دقائق، ثم ناصر عليه الليمون ونتركه لبضع دقائق آخرى بعد ذلك نطفأ النار ونتركه ليبرد قليلاً.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالمانجو في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-