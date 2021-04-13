مشروبات رمضان جديدة وسهلة غير تقليدية وطعم رائع علي الفطار

مشروبات رمضان جديدة، نقدم عديد من المشروبات السهلة سريعة التحضير لن تأخذ منك الكثير من الوقت أو المجهود في تحضيرها ولن تؤخر عليك الإفطار أو تسبب المشاكل إذا كنتي تقومي بإعداد مائدة كبيرة أو لديك عزائم، مشروبات رمضان جديدة سريعة وجديدة مثلجة وبمكونات بسيطة .



مشروبات رمضان جديدة سهلة

سنقدم لكم طرق تحضير مشروبات علي الإفطار التقليدية بلمسة حديثة ستغير من طعمها إلي رائع وجديد وبطريقة سهلة إليك المشروبات:

مشروب قمر الدين بالبرتقال

يعرف مشروب قمر الدين بأنه أكثير مشروبات رمضان شهرة بين المشروبات جميعها، ولكن الآن نضيف إليه عصير البرتقال في خليط رائع.

واحدة من قمر الدين .

عصير 2 برتقالة.

ماء مغلي.

سكر.

قومي بتقطيع قمر الدين 4 أجزاء كبيرة و يضاف إليه ماء مغلي، واتركيهم مدة ساعتين حتى يطري قمر الدين ويذوب مع الماء، ثم قومي بخلطها في الخلاط وأضيفي كمية السكر حسب الرغبة مع عصير برتقالة أو أثنين واخلطيهم، ثم ضعي المشروب في زجاجة واحفظيه في الثلاجة ( إذا كنتي تريدين قوام أثقل قومي بتقليل كمية الماء المغلي إلي لتر واحد ).

طريقة البسبوسة الأصلية ب 4 مكونات فقط وطعم أحلى من المحلات.

نص كوب حليب باودر.

ربع كوب من رز مطحون ناعم .

ربع كوب جوز هند مطحون ناعم .

باكو من كريم الشانتيه.

سكر حسب الرغبة .

رشة من الفانيليا .

مشروب رمضان السوبيا

أخلطي كل المكونات الجافة واحتفظي بها لحين وقت التحضير كل يوم تحضير مشروبات رمضان، فقط أضيفي ربع كوب من الخليط ممسوحة علي لتر حليب مع مكعبات الثلج في الخلاط ويصب ويقدم بارد.

مشروب المانجو والزبادي

مشروب هندي كريمي رائع يقدم في جميع المطاعم الهندية خليط بين المانجو ولبن الزبادي، إليك طريقة مشروب من مشروبات رمضان جديدة:

كوب من قطع المانجو المجمد .

كوب من لبن الزبادي.

نص كوب من الحليب .

سكر حسب الرغبة .

اخلطي المكونات في الخلاط، وقومي بتقديمها علي سفرة رمضان مشروب رمضاني رائع.

إليك طريقة عمل التونة المعلبة في البيت وطريقة تخزينها.

لمونة.

ورق النعناع الأخضر.

ثلج .

سكر حسب الرغبة .

مشروبات الليمون والنعناع المثلج

أخلطي المكونات في الخلاط، ويصب ويقدم بارد مشروب إفطار رمضان لذيذ وبارد يرطب المعدة .

في مقالة قدمنا طريقة عمل الليزي كيك حلوى سريعة التحضير ومكونات بسيطة.

مشروب التمر والكاكاو من مشروبات رمضان

مشروب رمضاني جديد بإضافة الكاكاو مع التمر والحليب مزيج رائع في مكوناته:

كوب حليب .

تمر طري جداً ( عجوة )حتي يسهل خلطه في الخلاط.

رشة من الكاكاو الخام .

سكر حسب الرغبة.

أخلطي المكونات مع إضافة الثلج في الخلاط واخلطيهم، وقدمي ألذ وأجدد مشروب رمضاني للإفطار وهكذا قدمنا أكثر من طريقة لعمل مشروبات رمضان جديدة.