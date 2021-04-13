أفكار جديدة لوجبات الإفطار في رمضان ووصفات متنوعة على مدار الشهر الكريم

أفكار جديدة لوجبات الإفطار في شهر رمضان حيث سيبدأ الشهر الكريم غدا الموافق 13 أبريل 2021 بعد استطلاع الهلال بالأمس وإعلان المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية وتليها دار الإفتاء المصرية عن موعد بداية شهر البركات أعاده الله عليكم وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ومما لا شك اهتمام جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم بتحضير وجبة إفطار كاملة ومغذية بعد صيام عدد طويل من الساعات لذلك سنقدم لكم أفكار مختلفة وجديدة لوجبات غذائية متكاملة تصلح كوجبات إفطار خلال شهر رمضان الكريم.

أفكار جديدة لوجبات الإفطار في رمضان Ramadan Mubarak

حتى لا تتعرضون للحيرة أثناء إعداد وجبات إفطار شهية ومغذية لأسركم خلال شهر رمضان الكريم فسوف نبدأ ببعض الأفكار والمقترحات للوجبات المتكاملة ولا تنسوا التمر سواء في وجبة الإفطار أو وجبة السحور أيضا فهو يعد وجبه غذائية كامله.

أرز بسمتي وملوخية وفراخ وطبق سلاطة وعصير قمر الدين وقطعة كنافة.

مكرونة بالباشميل وفراخ بانيه وطبق سلاطة عصير كركديه وقطايف بالعسل.

جلاش باللحم المفروم وبطاطس محمرة وطبق سلاطة وعصير تمر هندي وبقلاوة.

أرز أبيض وفاصوليا خضراء ولحم مشوي وطبق سلاطة وعصير خروب وقطعة كنافة بالكريمة.

مكرونة بالصلصة وكفتة مشوية وطبق سلاطة وعصير دوم وقطعة كنافة بالمانجو.

ممبار وفراخ بانيه وطبق سلاطة وعصير قمر الدين وقطعة كنافة بالتمر.

أرز بالشعرية وصينية بطاطس بالفراخ وطبق سلاطة وعصير تمر هندي وقطايف بالنوتيلا.

مكرونة بالوايت صوص وكفتة فراخ بالصلصة الحمراء وطبق سلاطة وعصير كركديه وجلاش بالمكسرات.

عيش باللحمة وسلاطة وعصير خروب وقطايف بالمكسرات.

أرز وملوخية وأرانب وسلاطة وعصير تمر هندي وكنافة النوتيلا.

فول وبطاطس محمرة وجبنة بالطماطم وجرجير وعصير كركديه وبان كيك بالعسل النحل.

سمك وأرز بالبصل وسلاطة طحينة وعصير خروب وكنافة بالمكسرات.

مكرونة بالصلصة وفراخ مشوية وسلاطة وعصير قمر الدين وبقلاوة بالمكسرات.

أرز بالشعرية وبرام خضار مشكل باللحم وسلاطة وعصير برتقال فريش وقطايف بالنوتيلا.

شيش طاووق وأرز بالخلطة وسلاطة وعصير دوم وقطعة كنافة بالمانجو.

مكرونة نجرسكو وفراخ بانيه وسلاطة وعصير خروب وأصابع كنافة بالعسل.

صينية سمك بالباطاطس وأرز بالبصل وعصير كركديه وقطايف بالمكسرات.

كشري مصري وصلصة حمراء وسلاطة وعصير قمر الدين وقطايف بالكريمة والفواكه.

أرز بالشعرية وبازلاء وفراخ مشوية وسلاطة وعصير تمر هندي وجلاش بالكنافة والعسل.

مكرونة مبكبكة باللحم الضاني وسلاطة وعصير دوم وقطعة كنافة بالنوتيلا.

استكمال لمقترحات الوجبات المتكاملة Ramadan Kareem

قدمنا لكم بعد الأفكار التي يمكن تنفيذها لوجبة الإفطار الشهية المتكاملة في شهر رمضان المبارك.