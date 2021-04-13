اعتني بشعرك عن طريق وصفات مجربة على الشعر التالف

عندما يتعلق الأمر بالعناية الطبيعية بالشعر، لا شيء يتفوق على سحر العلاجات المنزلية التي تعمل بشكل جيد بالفعل مع شعرنا، الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعيه في اعتبارك هو أن تختارِ علاجات مصنوعة خصيصا لكِ أو العلاجات التي تناسب نوع شعرك، ولكي تبدأ في ذلك، لدينا دليل للعناية بالشعر من العلاجات المنزلية التي ستحصل على شعر لامع.

قناع خل التفاح لتغذية الشعر

يُعرف خل التفاح بخصائصه التكييفية، ويمنح شعرك التغذية الطبيعية، ويجعله ناعمًا ويحسن الملمس، كما أنه يساعد في منع الحكة أو قشرة الرأس أو أي عدوى أخرى لفروة الرأس لأنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين ب وفيتامين سي، اجعليه روتينًا منتظمًا لغسل الشعر، ابدئي بالشامبو ثم ضعي مزيج من خل التفاح والماء على شعرك ، اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفيه.

قناع الزبادي لتنعيم الشعر

الزبادي غني بخصائص القدرة على التكيف مع احوال البيئة المحيطة ويميل إلى تحسين ملمس الشعر عن طريق ازالة الرطوبة، هناك العديد من الأقنعة التي يمكن صنعها بسهولة بالزبادي، إذا أردت ، يمكنك ببساطة تطبيقه خامًا على شعرك، لكن للحصول على أفضل النتائج ، امزجي بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مع الزبادي ، واخلطيها جيدًا وضعيها على الشعر الجاف، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه، يمكن استخدام قناع آخر بإضافة الصبار إلى الزبادي، كل ما عليك فعله هو إضافة 3 ملاعق كبيرة من الصبار إلى كمية متساوية من الزبادي، وخلطها جيدًا وتطبيقها، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه.

تعمل أقنعة الزبادي هذه على تحسين روتين العناية بشعرك

زيت جوز الهند والقرفة لتقوية الشعر

يميل زيت جوز الهند عمومًا إلى معالجة جميع مشاكل العناية بالشعر بخصائصه العلاجية، لكن التأثير يزداد عندما نصنع قناعًا للشعر باستخدام القرفة وزيت جوز الهند، ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند الساخن في وعاء، ثم أضيفي ربع ملعقة كبيرة من القرفة إليه واخلطيها جيدًا، ابدئي بتدليك هذا الخليط على شعرك، اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه، لن يؤدي هذا القناع إلى تحسين جودة شعرك فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الدورة الدموية في جسمك.