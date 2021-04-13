أفضل وصفة للشعر الجاف في جميع الفصول

يعتبر الشعر الجاف والمتطاير مشكلة نواجهها في جميع الفصول، وبغض النظر عن مدى إصرارنا على التعامل معها، فإنها لا تخرج تمامًا من حياتنا، من إعطاء شعرنا جوهر الطب الشعبي إلى تجربة منتجات الشعر التي لا نهاية لها ، لقد جربنا كل ذلك من أجل الحصول على بداية مثالية، إن الحصول على شعر ناعم ولامع يشبه الحلم وهناك الكثير من العناية الواعية وراء الحفاظ على خصلات الشعر المثالية، ما يلعب دورًا مهمًا هو التغذية الطبيعية التي نعطيها لشعرنا، سنقوم باعطاءك وصفتين طبيعيتين لتنعيم شعرك واعادة بريقه اليكِ.

وصفة العسل وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

لا تقللِ أبدًا من قوة الأقنعة والعبوات المصنوعة منزليًا، هم الغذاء الحقيقي الذي يحتاجه شعرنا، تساعد خصائص العسل المرطبة والمرطبة على الاحتفاظ بالرطوبة الطبيعية ، بينما يعطي الزيتون تغذية عميقة، كل ما عليك فعله هو أن تأخذي أربع ملاعق كبيرة من كل منها في وعاء ، وتخلطها جيدًا وتضعها على الشعر الجاف، ثم اتركي القناع لمدة 15-30 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، جربي وضع هذا القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل ولكن كلمة تحذير لا تفرط في استخدامه.

ماسك البيض لبروتين طبيعي للشعر التالف

واحدة من أشهر الطرق وأكثرها فعالية لإعادة شعرك إلى الحياة، من المعروف أن أقنعة البيض هي العلاج المنزلي الأكثر فعالية لشعر صحي ولامع، إنها المصدر النهائي للعناية الطبيعية لجميع أنواع الشعر، يمكنك أخذ بيضة كاملة وخفقها جيدًا وإضافة بعض زيت الزيتون إليها وخلطها جيدًا، ضعي القناع واتركيه لمدة 30 دقيقة ، اتركيه يستقر ثم اشطفيه بالماء، يمكنك تجربة ذلك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع.

تعتبر أقنعة البيض طريقة رائعة لإضفاء لمعان طبيعي على شعرك.