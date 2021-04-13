كيفية إزالة قشرة الشعر في المنزل بخطوتين إلى الأبد في رمضان

قد تتسائلين عن كيفية إزالة قشرة الشعر في المنزل، إن قشرة الرأس هي مشكلة يواجهها كل واحد منا تقريبًا في وقت ما، بسبب عوامل نمط الحياة المختلفة مثل تغير الطقس والتغيرات الهرمونية ومشاكل النقص وما إلى ذلك، من المؤكد أن قشرة الرأس يمكن أن تتحول إلى مصدر قلق كبير، يعد الشعور بالحكة بعد الخروج من الاستحمام في فروة الرأس بعد 10 دقائق مشكلة شائعة يواجهها الأشخاص المصابون بقشرة الرأس، بينما نجرب طرقًا مختلفة لمعالجة قشرة الرأس باستخدام العديد من منتجات التجميل، فإن المواد الكيميائية الموجودة فيها تؤدي إلى تدهور جودة الشعر، اخترنا لكٍ هذه الوصفات لتنعمي بشعر خالٍ من القشرة، اجعلي شعرك لامعًا وخاليًا من القشرة بهذه العلاجات.

علاجات منزلية للتخلص من قشرة الرأس

إزالة قشرة الشعر عن طريق مكونات زبادي + عسل + ليمون

هذه الوصفة من أكثر العلاجات المنزلية فعالية للتخلص من قشرة الرأس، من المعروف أن الليمون يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الشعر، يحتوي الزبادي على خصائص ترطيب وبالتالي فهو يحتفظ بالرطوبة الطبيعية ويرطب الشعر ، بينما يساعد العسل في السيطرة على قشرة الرأس، بالنسبة لحزمة الشعر هذه ، كل ما عليك فعله هو تناول 1/2 كوب زبادي، وإضافة ملعقة كبيرة من العسل والليمون، امزجيها جيدًا وضعي المزيج على شعرك واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم اغسلي شعرك بالشامبو الذي يناسب نوع شعرك.

وصفة البيض والزبادي لحل مشاكل قشرة الشعر

إذا كنتي ترغبين في إعطاء بعض التغذية الطبيعية لشعرك، يمكن للبيض والزبادي أن يفعلوا السحر لشعرك، البيض غني بالبروتينات والبيوتين والكبريت الذي يساعد ليس فقط في معالجة قشرة الرأس ولكن أيضًا يجعل الشعر لامعًا وقويًا، بالنسبة لهذا القناع ، تحتاجين إلى وضع بيضة كاملة للشعر العادي، وصفار بيضتين للشعر التالف، وإذا كان شعركِ دهنيًا ، استخدمي بياض بيضتين في وعاء، نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وعصير الليمون إليها ثم نضيف كوب من الزبادي، اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على شعرك لمدة 20 دقيقة تقريبًا ثم اغسليه بالماء البارد.

علاج القشرة بالثوم والعسل

يعتبر الثوم علاجًا قديمًا جدًا وفعالًا لعلاج قشرة الرأس في المنزل. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ، والتي تعالج سبب القشرة، يجب أن تأخذين 6 فصوص ثوم و 7 ملاعق كبيرة من العسل. اهرسي فصوص الثوم في وعاء واتركيها لمدة 7-10 دقائق ثم أضيفي العسل إليها. ضعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة. ثم اغسليه بشامبو خفيف.

غالبًا ما نهمل حقيقة أن هناك دائمًا علاجات منزلية يمكن تجربتها في المنزل، والتي يمكن أن تفعل المعجزات في الواقع، من المكونات الفعالة مثل الليمون والعسل وما إلى ذلك إلى اختيار الشامبو والبلسم المناسبين، قمنا بتغطيتك بدليل العناية بالشعر للتخلص من قشرة الرأس.