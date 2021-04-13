سر طريقة عمل السوبيا في المنزل بطعم احلي من المحلات

طريقة تحضير السوبيا، السوبيا هي من المشروبات المحفضلة في شهر رمضان الكريم والتي لا غنى عنها في مائدة الإفطار وقد حذر خبراء التغذية من شراء السوبيا الجاهزة لذلك يفضل تحضير السوبيا في المنزل وهي من المشروبات سهلة التحضير, ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة. طريقة تحضير السوبيا في المنزل: طريقة تحضير السوبيا في المنزل: المكونات 4 أكواب من الحليب

7 ملاعق كبيرة من السكر

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد

نصف ملعقة من جوز الهند. طريقة التحضير: نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب وجوز الهند ونقوم بالخفق الجيد .

ثم نقوم باضافة السكر ونستمر في الخفق الجيد، ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ونقوم بتقديمها عندما تصبح باردة تمام.

ثم نقوم بصبها في الأكواب. طريقة عمل السوبيا بالأرز: طريقة عمل السوبيا بالأرز: المكونات: نصف كيلو من اللبن

5 ملاعق من دقيق الارز ” الارز المطحون”

كوب من الحليب المغلي.

ملعقه كبيرة من جوز الهند

سكر طريقة التحضير: نقوم بنقع الارز في كوب الحليب المغلي لمدة ساعتين على الأقل.

نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب والأرز المنقوع .

ثم نقوم بإضافة السكر ونقوم بالخفق جيدا حتى تتجانس المكونات معا ونجد ان الخليط قد تضاعف وتقل ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم نقوم باخراجها من الثلاجة ثم نضعها في الأكواب. وقد قدمنا لكم من خلال المقال التالي طريقة عمل السوبيا في المنزل حيث انها من المشروبات الاساسية كما انها تحتوي على الكثير الفوائد التي يحتاجها الجسم بعد صيام طويل . الوسوم

طريقة تحضير السوبيا، السوبيا هي من المشروبات المحفضلة في شهر رمضان الكريم والتي لا غنى عنها في مائدة الإفطار وقد حذر خبراء التغذية من شراء السوبيا الجاهزة لذلك يفضل تحضير السوبيا في المنزل وهي من المشروبات سهلة التحضير, ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة. طريقة تحضير السوبيا في المنزل: طريقة تحضير السوبيا في المنزل: المكونات 4 أكواب من الحليب

7 ملاعق كبيرة من السكر

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد

نصف ملعقة من جوز الهند. طريقة التحضير: نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب وجوز الهند ونقوم بالخفق الجيد .

ثم نقوم باضافة السكر ونستمر في الخفق الجيد، ثم نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ونقوم بتقديمها عندما تصبح باردة تمام.

ثم نقوم بصبها في الأكواب. طريقة عمل السوبيا بالأرز: طريقة عمل السوبيا بالأرز: المكونات: نصف كيلو من اللبن

5 ملاعق من دقيق الارز ” الارز المطحون”

كوب من الحليب المغلي.

ملعقه كبيرة من جوز الهند

سكر طريقة التحضير: نقوم بنقع الارز في كوب الحليب المغلي لمدة ساعتين على الأقل.

نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الحليب والأرز المنقوع .

ثم نقوم بإضافة السكر ونقوم بالخفق جيدا حتى تتجانس المكونات معا ونجد ان الخليط قد تضاعف وتقل ثم نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ثم نقوم باخراجها من الثلاجة ثم نضعها في الأكواب. وقد قدمنا لكم من خلال المقال التالي طريقة عمل السوبيا في المنزل حيث انها من المشروبات الاساسية كما انها تحتوي على الكثير الفوائد التي يحتاجها الجسم بعد صيام طويل .

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