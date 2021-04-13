طريقة عمل عجينة السمبوسة هشه ومقرمشة بحشوات مختلفة والطعم حكاية، تعد السمبوسة من أفضل أطباق المقبلات التي يتم تقديمها في شهر رمضان المبارك إلي جانب الأطباق الرئيسية، كما يمكن إعدادها بأكثر من طريقة وبحشوات متنوعة تضفي عليها مذاق لذيذ، وذلك لأن السمبوسة تكون عبارة عن عجينة رقيقة وشفافة كما يمكنك التغيير في نوع الحشوة، مثل السمبوسة باللحم المفروم أو الجبن أو الخضار علي حسب ما يفضله أفراد أسرتك.

أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة بخطوات بسيطة أفضل من الجاهزة

السمبوسة من الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها قبل الوجبات الرئيسية كنوع من فتح الشهية، ولذلك تجد إقبال كبير عليها خاصةً في المناسبات حيث تتميز بسهولة تحضيرها، ولهذا سوف أقدم لكم طريقة عمل عجينة السمبوسك بوصفة سهلة وبسيطة ولن تحتاجي لشراؤها من الخارج.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 كوب من الزيت.

في وعاء عميق ضعي الدقيق والملح ثم أضيفي الماء بالتدريج ونعجنها لمدة 10 دقائق، حتي تحصلي علي عجينة ناعمة وطرية ونتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة. نقسم العجينة إلي كور صغيرة متساوية ثم تغطي بفوطة مبللة بالماء حتي لا تجف، ثم نفرد كل كورة وتدهن بالزيت وترش بالدقيق حتي 6 طبقات ثم نفردها بسماكة رفيعة. قومي بتسخين طاسة علي النار علي شرط أن تكون لا يلتصق بها الطعام، وأن تكون النار هادئة ثم نتركها حتي ظهور فقاعات وتترك علي كل جانب لمدة 30 ثانية. نخرج عجينة السمبوسة من الطاسة وتغطي بفوطة حتي لا تجف، وبعد ذلك سوف نفصل الطبقات بكل سهولة، وبإمكانك عمل أشكال مختلفة منها مثل، شكل المثلث أو علي شكل رول أو مربع مع وضع الحشوة التي تفضلينها من لحم أو دجاج أو جبن وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل عجينة السمبوسةطريقة تحضير عجينة السمبوسة في المنزل