مشروبات رمضانية لذيذة لا غني عنها لمائدة مثالية وإفطار شهي، يشتهر شهر رمضان الكريم بالعديد من المشروبات والعصائر اللذيذة والمميزة، وذلك لأنها تضفي شكل جمالي علي مائدة الإفطار إلي جانب الأطعمة المختلفة، حيث توجد العديد من المشروبات التي يتم تقديمها مثل الخشاف أو قمر الدين أو التمر هندي، وكلها تتميز بالمذاق اللذيذ كما أنها تقوم بتعويض الجسم عن السوائل التي فقدها أثناء الصيام، وعلي الغم من توافر هذه المشروبات في المحلات إلا أنها تكون ذو مذاق خاص في هذه الأيام المباركة.

وصفات لمشروبات رمضان لذيذة وصحية لا تخلو منها سفرتك

خلال الأيام المقبلة سوف يهل علينا شهر رمضان الكريم ، وتبدأ كل الأمهات في تحضير ألذ أنواع الوجبات والعصائر ولذلك سوف أقدم لكم أهم وأشهر المشروبات التي يتم تناولها علي الإفطار، وتعود بالنفع علي الجسم وتمده بالطاقة اللازمة لإكمال أيام الصيام.

مشروب قمر الدين

يعد مشروب قمر الدين من المشروبات الشهيرة في رمضان والتي يقبل علي تناولها الجميع، لأنه يساعد علي تعويض ما فقده الجسم طوال الصيام الناتجة عن الجوع والعطش.

ويمكنك تحضيره من خلال إحضار لفة من قمر الدين وسكر حسب الرغبة ولتر من الماء الفاتر، وبعد ذلك يتم أخذ الكمية المناسبة لأفراد أسرتك ويتم نقعها في الماء من الليل حتي الصباح ثم يقلب حتي يذوب، ثم يوضع في الخلاط مع السكر ويضرب جيداً ثم يقدم بارد في كاسات التقديم وبالهناء والشفاء.

مشروب السوبيا

تعد السوبيا من ألذ وأفضل المشروبات الرمضانية والتي تناسب الأطفال والكبار، وهذا لأنها تحتوي علي سعرات حرارية هامة للجسم كما يمكن تناولها مرضي السكر والضغط مع تقليل السكر بها.

ويمكنك تحضير هذا المشروب من خلال وضع لتر من الحليب كامل الدسم مع 3 ملاعق من مسحوق السوبيا وسكر حسب الرغبة ورشه من الفانيليا، ثم تضرب المكونات في الخلاط حتي تمتزج جيداً وتقدم باردة كما يمكنك إضافة بعض من مكبات الثلج لتعطيها مذاق أفضل.