جهزي أول يوم رمضان ألذ شوربة لسان العصفور بالدجاج بطريقة لذيذة وبمذاق لا يقاوم

تعتبر شوربة لسان العصفور من أهم المشروبات التي نهتم بها في شهر رمضان المبارك، فهو يعد من الأطباق الرئاسية علي المائدة المصرية والعربية أيضاً، نظراً لانها تعمل على سهولة الهضم، فهي مفيد تتناولها للصائمين عند الافطار، لأن المعدة قد تكون فارغة فلا يجب ان نتناول أطباق ثقيلة تضر بصحة الجسم، لذلك يتم تحضير طبق شوربة لسان العصفور كشئ أساسي يومياً في الشهر الكريم، لنتعرف الان على طريقة عمل شوربة لسان العصفور بالدجاج.

2 صدر دجاج مقطع.

6 كأس ماء.

4 ملاعق كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

½ كأس لسان العصفور.

5 كأس مرق دجاج ساخن.

2 ½ كأس ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

1 ملعقة صغيرة نعنع يابس.

بقدونس مفروم أو نعنع للتزيين.

نقوم بسلق الدجاج في وعاء على النار ونتركه حتي ينضج تماماً.

ومن ثم نقوم بتقطيع صدر الدجاج إلي قطع صغيرة جداً ونضعه في طبق ونتركه جانباً.

نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت وصلصة الطماطم ونقلبهم لمدة دقائق.

ثم نضيف اللسان العصفور ونقلبهم مرة أخري، نضع شوربة الدجاج بكمية مناسبة ونتركها على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نضيف الدجاج المقطع والملح والفلفل الأحمر والنعناع حسب الرغبة.

يقدم طبق الشوربة وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل شوربة لسان العصفورطريقة تحضير شوربة لسان العصفور

كما يمكن تحضير شوربة الخضار أيضاً كنوع من التغيير في شهر رمضان، وذلك بإضافة البسلة والجزر والبطاطس والكوسة إلي شوربة الدجاج ونتركها على النار حتي تنضج، فهي تعد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم نظراً لأنها تحتوي على أنواع خضروات مهمة وغنية بالمعادن والفيتامينات، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن، فهي من ضمن النظام الغذائي الخاص بالرجيم.

من الأطباق الشهية والأساسية في المائدة هو طبق الشوربة وخاصة باللسان العصفور، فهي مفيدة عند الأفطار وخفيفة على المعدة لذلك يتم تناولها وتحضيرها يومياً في شهر رمضان، يمكنك التنوع في عملها وذلك بإضافة الخضار إليها، فهي طعمها لذيذ وشهي، ويمكن إيضاً عملها بشوربة الدجاج أو اللحمة فكلاهما طعمهم رائع، يمكنك عمل تلك الطريقة المرفقة في أول أفطار في رمضان.