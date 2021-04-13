طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بسهولة في شهر رمضان الكريم

طريقة عمل صوابع زينب في المنزل ، تعد من أفضل وأجمل الحلويات التي تصنع في المطبخ العربي، وهي من اقوي الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وتشتهر في معظم الدول العربية بسهولة تحضيرها، والسرعة في التحضير، وهي تحتوي علي أكثر من عنصر مفيد، وتتميز بالطعم الممتع، والمذاق الرائع، والقوام الهش، والمقرمش، وهي تعتبر من الحلويات الخفيفة علي المعدة، ويحب تناولها الجميع، ويكثر عملها في كل المنزل لأنها تتكون من مكونات بسيطة، وتتوافر لدي الجميع ولا تحتاج وقت كثير لتحضير، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، وسوف نتعرف ونتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بسهولة في شهر رمضان. مكونات طريقة عمل صوابع زينب في المنزل مكونات طريقة عمل صوابع زينب في المنزل سوف نقدم مكونات عمل صوابع زينب وهي كالتالي:- كوبان من الدقيق الابيض.

كوب من دقيق السميد.

رشة ملح.

كوب من الماء.

نصف معلقة من الخميرة.

نصف كوب من السمن.

معلقة طعام كبيرة من السكر الناعم. مكونات الشربات كوب من السكر الأبيض.

معلقة من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. طريقه التحضير طريقه التحضير نقدم لكم طريقة تحضير صوابع زينب وهي كما يلي:- تحضير القطر نضع وعاء علي النار ثم نضيف ألي الوعاء السكر، والماء، وتنتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وكيس الفانيليا، ونتركهم يغليان لمدة ربع ساعة حتي يصبح مزيج ثقيل ثم نطفي النار، ونضعه حتي يبرد. تحضير صوابع زينب نحضر وعاء نضيف بداخله جميع المكونات الجافة الدقيق، والسميد، والملح، والسكر، والخميرة، ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح مزيج متجانس. ثم نضيف السمن، ونخلطها مع المكونات حتي يصبح خليط رملي، ومتجانس، ونضيف الماء، ونخلط جيداً، ونتركها لترتاح، وتخمر لمده تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعة. ثم نشكل العجين علي المبشرة حتي تحصلي علي الشكل المطلوب. ثم نشغل علي المقلاة، وبداخلها زيت، وننتظر حتي يسخن جيداً ثم نضع صوابع زينب داخل المقلاة، وتنتظر حتي ينضج، ويصبح لونها ذهبي، ونخرجها، ونضعها في الشربات مباشرة ثم نخرجها علي طبق، وتقدم بألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل صوابع زينب في المنزل ، تعد من أفضل وأجمل الحلويات التي تصنع في المطبخ العربي، وهي من اقوي الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، وتشتهر في معظم الدول العربية بسهولة تحضيرها، والسرعة في التحضير، وهي تحتوي علي أكثر من عنصر مفيد، وتتميز بالطعم الممتع، والمذاق الرائع، والقوام الهش، والمقرمش، وهي تعتبر من الحلويات الخفيفة علي المعدة، ويحب تناولها الجميع، ويكثر عملها في كل المنزل لأنها تتكون من مكونات بسيطة، وتتوافر لدي الجميع ولا تحتاج وقت كثير لتحضير، وتحتوي علي عناصر غذائية كثيرة، وسوف نتعرف ونتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل صوابع زينب في المنزل بسهولة في شهر رمضان. مكونات طريقة عمل صوابع زينب في المنزل مكونات طريقة عمل صوابع زينب في المنزل سوف نقدم مكونات عمل صوابع زينب وهي كالتالي:- كوبان من الدقيق الابيض.

كوب من دقيق السميد.

رشة ملح.

كوب من الماء.

نصف معلقة من الخميرة.

نصف كوب من السمن.

معلقة طعام كبيرة من السكر الناعم. مكونات الشربات كوب من السكر الأبيض.

معلقة من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. طريقه التحضير طريقه التحضير نقدم لكم طريقة تحضير صوابع زينب وهي كما يلي:- تحضير القطر نضع وعاء علي النار ثم نضيف ألي الوعاء السكر، والماء، وتنتظر حتي يغلي ثم نضيف عصير الليمون، وكيس الفانيليا، ونتركهم يغليان لمدة ربع ساعة حتي يصبح مزيج ثقيل ثم نطفي النار، ونضعه حتي يبرد. تحضير صوابع زينب نحضر وعاء نضيف بداخله جميع المكونات الجافة الدقيق، والسميد، والملح، والسكر، والخميرة، ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح مزيج متجانس. ثم نضيف السمن، ونخلطها مع المكونات حتي يصبح خليط رملي، ومتجانس، ونضيف الماء، ونخلط جيداً، ونتركها لترتاح، وتخمر لمده تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعة. ثم نشكل العجين علي المبشرة حتي تحصلي علي الشكل المطلوب. ثم نشغل علي المقلاة، وبداخلها زيت، وننتظر حتي يسخن جيداً ثم نضع صوابع زينب داخل المقلاة، وتنتظر حتي ينضج، ويصبح لونها ذهبي، ونخرجها، ونضعها في الشربات مباشرة ثم نخرجها علي طبق، وتقدم بألف هنا وشفا.

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