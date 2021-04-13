كيك الشاي السريع الهش بطريقة وطعم خيالي وبمكونات بسيطة ومن غير تكاليف

من أكثر الحلويات المفضلة لدى كل منا هي كيك الشاي العادية، التي تكون الإختيار الأمثل لكل من يرغب في شرب الشاي ليلا، فيتساءل الكثير من الفتيات والسيدات عن الطريقة الامثل لعمل كيك الشاي العادية، وهذا ما سوف نقوم بعرضه بالتفصيل في المقالة الآتية. طريقة عمل كيك الشاي العادية طريقة عمل كيك الشاي العادية المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتين من خميرة البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

كوب كبير من السكر البودر.

كوب متوسط من الزيت.

كوب من الحليب.

علبة زبادي.

ثلاثة بيضات.

ملعقتين ونصف من الكاكاو، وهذا المكون يوضع على حسب الرغبة.

حبة برتقال عند الرغبة في عمل الكيك بالبرتقال. طريقة التحضير يتم تحضير إناء مناسب لوضع مكونات العجينة بداخله، وبعد ذلك يتم البدء في تحضير عجينة الكيك.

اولا يتم وضع كل من الزيت والحليب والبيض وكذلك الزبادي وباقي المكونات السائل في الخلاط، وتضرب جيدا إلى أن تمتزج تماماً.

على الجانب الآخر يوجد مكونات أخرى كالدقيق والسكر والبيكنج بودر، والصودا المخصصة للخبز يتم وضع هذه المكونات جميعاً مع بعضها البعض ويتم تقليبها جيدا.

إذا كنت ترغب في عمل الكيك بالبرتقال يتم وضع البرتقال مع المكونات الأخرى في الخلاط، وإذا كنت ترغب في عمل كيكة الشيكولاته يتم وضع الكاكاو في الخلاط مع المكونات السائلة.

في إناء مناسب للعجن او في العجان يتم عجن الدقيق بالمكونات السائلة الموجودة في الخلاط، الى أن تصبح العجينة متجانسة مع بعضها.

يتم دهن الصينية بالقليل من الزيت، ثم نصب العجينة في الصينية وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة الى أن تنضج تماما ويتغير لون سطح الصنية الى اللون الذهب.

يتم اخراج الكيك من الفرن بعد النضج وتترك لتبرد ويتم تقطيعها و تقديمها مع الشاي. طريقة التحضير الوسوم

من أكثر الحلويات المفضلة لدى كل منا هي كيك الشاي العادية، التي تكون الإختيار الأمثل لكل من يرغب في شرب الشاي ليلا، فيتساءل الكثير من الفتيات والسيدات عن الطريقة الامثل لعمل كيك الشاي العادية، وهذا ما سوف نقوم بعرضه بالتفصيل في المقالة الآتية. طريقة عمل كيك الشاي العادية طريقة عمل كيك الشاي العادية المكونات: ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتين من خميرة البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

كوب كبير من السكر البودر.

كوب متوسط من الزيت.

كوب من الحليب.

علبة زبادي.

ثلاثة بيضات.

ملعقتين ونصف من الكاكاو، وهذا المكون يوضع على حسب الرغبة.

حبة برتقال عند الرغبة في عمل الكيك بالبرتقال. طريقة التحضير يتم تحضير إناء مناسب لوضع مكونات العجينة بداخله، وبعد ذلك يتم البدء في تحضير عجينة الكيك.

اولا يتم وضع كل من الزيت والحليب والبيض وكذلك الزبادي وباقي المكونات السائل في الخلاط، وتضرب جيدا إلى أن تمتزج تماماً.

على الجانب الآخر يوجد مكونات أخرى كالدقيق والسكر والبيكنج بودر، والصودا المخصصة للخبز يتم وضع هذه المكونات جميعاً مع بعضها البعض ويتم تقليبها جيدا.

إذا كنت ترغب في عمل الكيك بالبرتقال يتم وضع البرتقال مع المكونات الأخرى في الخلاط، وإذا كنت ترغب في عمل كيكة الشيكولاته يتم وضع الكاكاو في الخلاط مع المكونات السائلة.

في إناء مناسب للعجن او في العجان يتم عجن الدقيق بالمكونات السائلة الموجودة في الخلاط، الى أن تصبح العجينة متجانسة مع بعضها.

يتم دهن الصينية بالقليل من الزيت، ثم نصب العجينة في الصينية وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة الى أن تنضج تماما ويتغير لون سطح الصنية الى اللون الذهب.

يتم اخراج الكيك من الفرن بعد النضج وتترك لتبرد ويتم تقطيعها و تقديمها مع الشاي. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك الشاي السريع الهش بطريقة وطعم خيالي وبمكونات بسيطة ومن غير تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.