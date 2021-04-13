بألذ حشو طريقة عمل الكنافة بالقشطة على أصولها مثل أشهر محلات الحلويات

يوجد العديد من السيدات يريدون معرفة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه إهدار الحريات، وخاصة الكنافة بالقشطة، وذلك لأنها تتسم بطعمها المميز الذي لا يستطيع مقاومته أي فرد، كما أنها تعد من الحلويات الخفيفة والصحية. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات: كيلو كنافة طارح أو مجفف.

ملعقة من الزبدة

كوب كبير من السكر

كوب كبير ماء

رشة صغيرة من الفانيليا

صينية

قشطة

فول سوداني

جوز الهند طريقة التحضير نحضر الكنافة ونقوم بتقطيعها إلي شرائح صغيرة جدا ونقوم بوضع ثلاث معالق من السكر عليها ثم بعد ذلك بوضع ثلاث معالق من الزبدة عليها ونقوم بتقليبه جيدا.

نحضر صينية ونقوم بوضع طبقة من الكنافة فيها، وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من القشطة عليها، ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من المكسرات جوز الهند والفول السوداني عليها.

نقوم بوضع طبقة من الكنافة عليها، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نقوم بإحضار وعاء ونضع به ثلاث اكواب من السكر، ونقوم بوضع اربعة اكواب من الماء ونقوم بوضعهم على نار هادئة لكي يتم تحضير من الشربات.

نقوم بوضع رشة فانيليا علي الشربات نتركه على النار لمدة سبع دقائق، بعد ذلك نقوم بإخراج الكنافة من الفرن ونتركها حتي تبرد.

نحضر طبق للتقديم ونضع بها الكنافة ونقوم بتركه حتى تبرد.

نقوم بإحضار الشربات ونقوم بوضعه علي الكنافة حتي تتشرب من جميع الجهات.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقه من القشطه فوق الكنافة ونقوم بتزيينها بالقول السوداني وجوز الهند حيث أن المكسرات تعطيها مذاقا خاصا.

نضعها في الثلاجة لكي تتماسك ويسهل تقطيعها.

الكنافة بالقشطة من أسهل واسرع الحلويات والذهاب على الإطلاق وتحتوي علي من السعرات الحرارية. طريقة التحضير الوسوم

يوجد العديد من السيدات يريدون معرفة طريقة تحضير الكنافة بالقشطة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه إهدار الحريات، وخاصة الكنافة بالقشطة، وذلك لأنها تتسم بطعمها المميز الذي لا يستطيع مقاومته أي فرد، كما أنها تعد من الحلويات الخفيفة والصحية. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات: كيلو كنافة طارح أو مجفف.

ملعقة من الزبدة

كوب كبير من السكر

كوب كبير ماء

رشة صغيرة من الفانيليا

صينية

قشطة

فول سوداني

جوز الهند طريقة التحضير نحضر الكنافة ونقوم بتقطيعها إلي شرائح صغيرة جدا ونقوم بوضع ثلاث معالق من السكر عليها ثم بعد ذلك بوضع ثلاث معالق من الزبدة عليها ونقوم بتقليبه جيدا.

نحضر صينية ونقوم بوضع طبقة من الكنافة فيها، وبعد ذلك نقوم بوضع طبقة من القشطة عليها، ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من المكسرات جوز الهند والفول السوداني عليها.

نقوم بوضع طبقة من الكنافة عليها، ثم نقوم بإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نقوم بإحضار وعاء ونضع به ثلاث اكواب من السكر، ونقوم بوضع اربعة اكواب من الماء ونقوم بوضعهم على نار هادئة لكي يتم تحضير من الشربات.

نقوم بوضع رشة فانيليا علي الشربات نتركه على النار لمدة سبع دقائق، بعد ذلك نقوم بإخراج الكنافة من الفرن ونتركها حتي تبرد.

نحضر طبق للتقديم ونضع بها الكنافة ونقوم بتركه حتى تبرد.

نقوم بإحضار الشربات ونقوم بوضعه علي الكنافة حتي تتشرب من جميع الجهات.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقه من القشطه فوق الكنافة ونقوم بتزيينها بالقول السوداني وجوز الهند حيث أن المكسرات تعطيها مذاقا خاصا.

نضعها في الثلاجة لكي تتماسك ويسهل تقطيعها.

الكنافة بالقشطة من أسهل واسرع الحلويات والذهاب على الإطلاق وتحتوي علي من السعرات الحرارية. طريقة التحضير

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