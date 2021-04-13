القطايف السعودي الرائعة بالمكسرات مثل المحلات مقرمشه بعجينه سحريه خطيره بكل اسرارها

طريقة عمل القطايف السعودي بالمكسرات ، القطايف السعودي بالمكسرات تعد من أشهى أنواع الحلويات الرمضانية والتي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك ومع حلول الشهر الكريم تبحث السيدات عن أفضل الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير ألذ قطايف سعودي بحشو المكسرات، كما يمكن أن يتم حشوها بأنواع متعددة من الحشوات كالقشطة والشوكولاتة وغيرها، فقط سوف نساعدك على تحضير القطايف السعودي بالمكسرات. طريقة عمل القطايف السعودي بالمكسرات إليكِ سيدتي أسهل طريقة عمل القطايف السعودي بالمكسرات في البيت بأقل المكونات وبطريقة سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي: المقادير: كوب واحد سميد.

كوب واحد دقيق.

كوبان ماء فاتر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية. مقادير الحشو: كوبان جوز.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة واحدة صغيرة سكر.

ملعقة واحدة كبيرة ماء ورد. مقادير القطر: ملعقة ماء ورد.

ملعقة صغيرة ليمون.

كوب ماء.

كوبان سكر. طريقة التحضير: في البداية يفضل أن تقومين بخلط الخميرة في كوب من الماء الدافئ ثم تركيه جانباً ليتخمر.

قومي بخلط الدقيق مع السميد بوعاء ومن ثم يضاف خليط الخميرة والماء الدافئ.

يمكن أن تكونين بحاجة إلى إضافة كوب أخر من الماء الفاتر للعجينة حتى يتكون لديك عجينة ناعمة وطرية.

ثم يتم غطاء الوعاء بفوطة نظيفة وتركيه في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح العجينة.

خلال هذا الوقت يمكنك أن تقومين بتحضير الحشو عن طريق سحق الجوز بالخلاط الكهربائي.

بعدها أضيفي السكر والقرفة وماء الورد واخلطيهم مع بعضهم ثم تركيه جانباً.

قومي بإشعال الشواية على درجة حرارة 350 درجة مئوية، ثم يتم سكب الخليط في صورة دوائر على صينية مبطنة بورق الزبدة.

سوف يظهر العجين في البداية عدة فقاعات ويصبح الجانب السفلي باللون الذهبي ثم يتم قلبه على الوجه الأخر لينضج قليلاً.

ترفع القطايف من الصينية ثم تبدئين في حشوها بالمكسرات وغلقي حوافها جيداً.

ثم يتم خبزها في الفرن لمدة 15 دقيقة وفي هذا الوقت يتم تحضير القطر بالطريقة المعتاد ثم تخرج القطايف وتوضع في القطر وهو بارد وقدميها. الوسوم

طريقة عمل القطايف السعودي بالمكسرات ، القطايف السعودي بالمكسرات تعد من أشهى أنواع الحلويات الرمضانية والتي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك ومع حلول الشهر الكريم تبحث السيدات عن أفضل الطرق الذي يتم استخدامها لتحضير ألذ قطايف سعودي بحشو المكسرات، كما يمكن أن يتم حشوها بأنواع متعددة من الحشوات كالقشطة والشوكولاتة وغيرها، فقط سوف نساعدك على تحضير القطايف السعودي بالمكسرات. طريقة عمل القطايف السعودي بالمكسرات إليكِ سيدتي أسهل طريقة عمل القطايف السعودي بالمكسرات في البيت بأقل المكونات وبطريقة سهلة وبسيطة تتمثل فيما يلي: المقادير: كوب واحد سميد.

كوب واحد دقيق.

كوبان ماء فاتر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية. مقادير الحشو: كوبان جوز.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة واحدة صغيرة سكر.

ملعقة واحدة كبيرة ماء ورد. مقادير القطر: ملعقة ماء ورد.

ملعقة صغيرة ليمون.

كوب ماء.

كوبان سكر. طريقة التحضير: في البداية يفضل أن تقومين بخلط الخميرة في كوب من الماء الدافئ ثم تركيه جانباً ليتخمر.

قومي بخلط الدقيق مع السميد بوعاء ومن ثم يضاف خليط الخميرة والماء الدافئ.

يمكن أن تكونين بحاجة إلى إضافة كوب أخر من الماء الفاتر للعجينة حتى يتكون لديك عجينة ناعمة وطرية.

ثم يتم غطاء الوعاء بفوطة نظيفة وتركيه في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة حتى ترتاح العجينة.

خلال هذا الوقت يمكنك أن تقومين بتحضير الحشو عن طريق سحق الجوز بالخلاط الكهربائي.

بعدها أضيفي السكر والقرفة وماء الورد واخلطيهم مع بعضهم ثم تركيه جانباً.

قومي بإشعال الشواية على درجة حرارة 350 درجة مئوية، ثم يتم سكب الخليط في صورة دوائر على صينية مبطنة بورق الزبدة.

سوف يظهر العجين في البداية عدة فقاعات ويصبح الجانب السفلي باللون الذهبي ثم يتم قلبه على الوجه الأخر لينضج قليلاً.

ترفع القطايف من الصينية ثم تبدئين في حشوها بالمكسرات وغلقي حوافها جيداً.

ثم يتم خبزها في الفرن لمدة 15 دقيقة وفي هذا الوقت يتم تحضير القطر بالطريقة المعتاد ثم تخرج القطايف وتوضع في القطر وهو بارد وقدميها.

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