اسرار تدميس الفول الكهرمانى الرهيب مثل المحلات بالخلطه السرية وانعم من الزبده لاحلى سحور

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طريقة تدميس الفول في البيت ، طريقة تدميس الفول تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي تحتاج منك بعض الاتقان في تنفيذها، حيث أن الفول من الأطباق الرئيسية في وجبة السحو نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والمعادن الذي يحتاج لها جسم الصائم طول يوم صيام رمضان بالإضافة إلى أنه يمنح الشعور بالشبع وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتدميس الفول في البيت.
طريقة تدميس الفول في البيت
نقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها في تدميس الفول حتى توفرين الكثير من المال الذي يتم إنفاقه في شراء طبق الفول كل يوم أو الذهاب لتناوله بالمطاعم الخاصة به ويتم تحضيره بهذا الشكل:المقادير:
- كوبان من الفول الجاف.
- ملعقة كبيرة أرز مغسول.
- ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول.
- قومي بغسل الفول جيداً تحت الماء اتركيه جانباً في مصفاه حتى أن يتخلص من الماء تماماً.
- ثم قومي بوضع الفول في الدماسة وضيفي له العدس والأرز ويتم تغطيتهم بمقدار جيد من الماء ومن ثم يتم تغطيته.
- إذا لم يتوافر لديكِ دماسة يمكن أن تستخدمين أي قدر مناسب موجود لديكِ ولكن لابد من أن يكون محكم الغلق.
- يترك قدر الفول على درجة حرارة هادئة حتى يصل للغليان ثم اخفضي الحرارة أكثر.
- وتركيه لمدة تتراوح من 6 إلى 7 ساعات أو حتى تنضج جيداً واحرصي على أن تتفقديه كل ساعة ولابد من أن تقومي بتزويد الماء في حال تجفيفها.
- بعد أن يكتمل نضج الفول ارفعيه من على النار ثم تركيه في المطبخ حتى أن يبرد تماماً، بعد أن يهدأ قومي بتعبئته في علبة من البلاستيك أو أكياس الثلاجة واحفظيه في الفريزر لعدة شهور.
- وعند الاستخدام اخرجيه من الثلاجة وقومي بتجهيزه بالطريقة التي تحلو لكِ.
- كما من الممكن أن تقومين بإضافة قشور البصل الأحمر والطماطم لكي تحصلين على لون الفول الفاتح.
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طريقة تدميس الفول في البيت ، طريقة تدميس الفول تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي تحتاج منك بعض الاتقان في تنفيذها، حيث أن الفول من الأطباق الرئيسية في وجبة السحو نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والمعادن الذي يحتاج لها جسم الصائم طول يوم صيام رمضان بالإضافة إلى أنه يمنح الشعور بالشبع وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتدميس الفول في البيت.
طريقة تدميس الفول في البيت
نقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها في تدميس الفول حتى توفرين الكثير من المال الذي يتم إنفاقه في شراء طبق الفول كل يوم أو الذهاب لتناوله بالمطاعم الخاصة به ويتم تحضيره بهذا الشكل:المقادير:
- كوبان من الفول الجاف.
- ملعقة كبيرة أرز مغسول.
- ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول.
- قومي بغسل الفول جيداً تحت الماء اتركيه جانباً في مصفاه حتى أن يتخلص من الماء تماماً.
- ثم قومي بوضع الفول في الدماسة وضيفي له العدس والأرز ويتم تغطيتهم بمقدار جيد من الماء ومن ثم يتم تغطيته.
- إذا لم يتوافر لديكِ دماسة يمكن أن تستخدمين أي قدر مناسب موجود لديكِ ولكن لابد من أن يكون محكم الغلق.
- يترك قدر الفول على درجة حرارة هادئة حتى يصل للغليان ثم اخفضي الحرارة أكثر.
- وتركيه لمدة تتراوح من 6 إلى 7 ساعات أو حتى تنضج جيداً واحرصي على أن تتفقديه كل ساعة ولابد من أن تقومي بتزويد الماء في حال تجفيفها.
- بعد أن يكتمل نضج الفول ارفعيه من على النار ثم تركيه في المطبخ حتى أن يبرد تماماً، بعد أن يهدأ قومي بتعبئته في علبة من البلاستيك أو أكياس الثلاجة واحفظيه في الفريزر لعدة شهور.
- وعند الاستخدام اخرجيه من الثلاجة وقومي بتجهيزه بالطريقة التي تحلو لكِ.
- كما من الممكن أن تقومين بإضافة قشور البصل الأحمر والطماطم لكي تحصلين على لون الفول الفاتح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار تدميس الفول الكهرمانى الرهيب مثل المحلات بالخلطه السرية وانعم من الزبده لاحلى سحور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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