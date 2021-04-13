اسرار تدميس الفول الكهرمانى الرهيب مثل المحلات بالخلطه السرية وانعم من الزبده لاحلى سحور

طريقة تدميس الفول في البيت ، طريقة تدميس الفول تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي تحتاج منك بعض الاتقان في تنفيذها، حيث أن الفول من الأطباق الرئيسية في وجبة السحو نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والمعادن الذي يحتاج لها جسم الصائم طول يوم صيام رمضان بالإضافة إلى أنه يمنح الشعور بالشبع وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتدميس الفول في البيت.

نقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة يمكن أن تستخدميها في تدميس الفول حتى توفرين الكثير من المال الذي يتم إنفاقه في شراء طبق الفول كل يوم أو الذهاب لتناوله بالمطاعم الخاصة به ويتم تحضيره بهذا الشكل:

كوبان من الفول الجاف.

ملعقة كبيرة أرز مغسول.

ملعقة كبيرة عدس أصفر مغسول.