الفازلين المعجزة لازالة شعر العانة بدون أي وجع أو ألم من الطرق التقليدية العنيفة

نقدم لجميع الفتيات والسيدات في هذا المقال مجموعة من وصفات الفازلين لإزالة شعر العانة، حيث أنها تعد من أكثر المشاكل التي تواجه جميع البنات وتسبب لهم إزعاج وإحراج شديد، ونظراً لأن الليزر أمر مكلف جداً، ولا تتمكن الكثيرات من القيام به، نقدم لكم هذه الوصفات السحرية التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في البيت، حيث تتوافر مكوناتها، وتعد غير مكلفة أبداً.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

عدد 1 بياض بيض.

ملعقة كبيرة الحجم من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من دقيق الذرة.

فازلين.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، وبعد أن تمتزج جيداً نقوم بتوزيعها على البشرة بعد تنظيفها، ونترك الخليط عليها حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة حتى تجف، ثم نقوم بتقشيره، ونلاحظ إزالة الشعر بكل سهولة وبدون أي وجع أو ألم، ويجب تكرار هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتيجة المبهرة.

ملعقة صغيرة الحجم من الحليب.

ثلاثة ملاعق صغيرة من مسحوق الكركم.

فازلين.

وصفة سحرية لإزالة شعر العانة

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، ونقوم بتوزيع العجينة المتجانسة الناتجة على البشرة النظيفة، ونتركها لمدة من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وبعد ذلك نقوم بإزالتها وغسل هذه المنطقة بشكل جيد بعد أن تجف تماماً، ويجب تكرار الوصفة كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة للتخلص من شعر العانة

نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:

ملعقة كبيرة الحجم من مهروس البابايا.

نصف ملعقة من الكركم.

فازلين.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نقوم بفرده على الجسم، وندلكه بحركات دائرية، ونتركه ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء بشكل جيد.