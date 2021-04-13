فطائر البطاطس المقرمشة ، من ألذ وأطعم أنواع الفطائر التي يتم تقديمها في شهر رمضان على وجبة السحور، وهى خفيفة وطعمها لذيذ وكثير من الناس يفضلون تناولها، وهى تحضر بشكل سريع لا يستغرق وقت ولا جهد، وتحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الأنسان، وتمتلك كمية مناسبة من المعادن والبروتينات المفيدة لجسم الأنسان، ويوجد منها أنواع كثيرة منها فطائر الجبنة وفطائر اللحمة وفطائر أخرى مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات فطائر البطاطس المقرمشة المقلية

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ. 2 كوب من الدقيق. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة من الملح.

مكونات الحشو

سوف نتعرف على حشو فطائر البطاطس المقرمشة المقلية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

2 حبة من البطاطس المهروسة.

بصلة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة من الشبت المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة

قرن من الثوم المقطع.

نصف حبة من الطماطم المقطعة.

2 قرن من الفلفل الأخضر المقطع.

ملعقة من الكزبرة المطحونة.

طريقة تحضير فطائر البطاطس المقرمشة المقلية

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر الشهية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-