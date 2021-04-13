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فطائر البطاطس المقرمشة ، من ألذ وأطعم أنواع الفطائر التي يتم تقديمها في شهر رمضان على وجبة السحور، وهى خفيفة وطعمها لذيذ وكثير من الناس يفضلون تناولها، وهى تحضر بشكل سريع لا يستغرق وقت ولا جهد، وتحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الأنسان، وتمتلك كمية مناسبة من المعادن والبروتينات المفيدة لجسم الأنسان، ويوجد منها أنواع كثيرة منها فطائر الجبنة وفطائر اللحمة وفطائر أخرى مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت بخطوات بسيطة وسهلة.
مكونات فطائر البطاطس المقرمشة المقلية
تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الملح.
مكونات الحشو
سوف نتعرف على حشو فطائر البطاطس المقرمشة المقلية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- 2 حبة من البطاطس المهروسة.
- بصلة مقطعة قطع صغيرة.
- ملعقة من الشبت المفروم.
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- قرن من الثوم المقطع.
- نصف حبة من الطماطم المقطعة.
- 2 قرن من الفلفل الأخضر المقطع.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
طريقة تحضير فطائر البطاطس المقرمشة المقلية
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر الشهية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الدقيق البيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض.
- نضيف الحليب ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وغير ملتصقة.
- نترك العجين يرتاح لمدة عشر دقائق حتى نجهز الحشو.
- نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع ملعقة من الزيت، ثم نضع البصل ونقلبه حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبي.
- نضع الفلفل الأخضر، والطماطم، والملح، والفلفل، والكزبرة، والشبت، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تصبح مثل العجينة.
- نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد.
- نحضر العجين ونقطعه كور صغير الحجم، ثم نفرد الكور بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة، ثم نضع ملعقة من الخليط السابق في المنتصف ونغلق العجينة من الأطراف ونتركها جانباً.
- نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.
- نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بقلي الفطائر في الزيت الساخن ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
- نخرج الفطائر من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.
- نحضر طبق التقديم ونرص الفطائر عليه ونقدمه بالهناء والشفاء.
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فطائر البطاطس المقرمشة ، من ألذ وأطعم أنواع الفطائر التي يتم تقديمها في شهر رمضان على وجبة السحور، وهى خفيفة وطعمها لذيذ وكثير من الناس يفضلون تناولها، وهى تحضر بشكل سريع لا يستغرق وقت ولا جهد، وتحتوي على عناصر غذائية مهمة لصحة الأنسان، وتمتلك كمية مناسبة من المعادن والبروتينات المفيدة لجسم الأنسان، ويوجد منها أنواع كثيرة منها فطائر الجبنة وفطائر اللحمة وفطائر أخرى مختلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل فطائر البطاطس المقرمشة المقلية في الزيت بخطوات بسيطة وسهلة.
مكونات فطائر البطاطس المقرمشة المقلية
تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- كوب من الحليب الدافئ.
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة من الملح.
مكونات الحشو
سوف نتعرف على حشو فطائر البطاطس المقرمشة المقلية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- 2 حبة من البطاطس المهروسة.
- بصلة مقطعة قطع صغيرة.
- ملعقة من الشبت المفروم.
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- قرن من الثوم المقطع.
- نصف حبة من الطماطم المقطعة.
- 2 قرن من الفلفل الأخضر المقطع.
- ملعقة من الكزبرة المطحونة.
طريقة تحضير فطائر البطاطس المقرمشة المقلية
سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطائر الشهية بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع به الدقيق البيكنج بودر والملح ونقلبهم مع بعض.
- نضيف الحليب ونعجنهم جيداً حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة وغير ملتصقة.
- نترك العجين يرتاح لمدة عشر دقائق حتى نجهز الحشو.
- نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع ملعقة من الزيت، ثم نضع البصل ونقلبه حتى يتحمر ويصبح لونه ذهبي.
- نضع الفلفل الأخضر، والطماطم، والملح، والفلفل، والكزبرة، والشبت، ونقلبهم جيداً مع بعض حتى تصبح مثل العجينة.
- نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد.
- نحضر العجين ونقطعه كور صغير الحجم، ثم نفرد الكور بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة، ثم نضع ملعقة من الخليط السابق في المنتصف ونغلق العجينة من الأطراف ونتركها جانباً.
- نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها.
- نحضر طاسة ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بقلي الفطائر في الزيت الساخن ونقلبها من حين لأخر حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون.
- نخرج الفطائر من الزيت ونضعها على منديل المطبخ حتى نتخلص من الزيت.
- نحضر طبق التقديم ونرص الفطائر عليه ونقدمه بالهناء والشفاء.
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