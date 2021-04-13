طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة في المنزل بأقل تكلفة

طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة من الطرق الكثيرة التي يتم البحث عنها مؤخرا وخصوصا مع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والكنافة بأصنافها المتعددة من أهم وصفات الحلويات التي يشتهر بها هذا الشهر المبارك، فلا يخلو منزل من الكنافة، وللكنافة طرق وأنواع متعددة، منها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالقشطة، والكنافة بالنوتيلا، وكب كيك الكنافة بالقشطة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. طريقة عمل كب كيك الكنافة طريقة عمل كب كيك الكنافة نقدم لكم مقادير كب كيك الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة. 4 ملاعق كبيرة من السمنة السايحة. 2 معلقة كبيرة من السكر. مقدار ربع معلقة صغيرة من بودرة الزعفران. 2 كوب كبير من المهلبية . طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة أولا نضع الكنافة بداخل الفريزر لمدة ثلاث ساعات حتى تتجمد، وبعد ذلك نقوم بتكسير الكنافة باليد.

نضيف مقدار السكر على الكنافة بالاضافة الى بودرة الزعفران ونقلب جيدا، بعد ذلك نضيف السمن على الكنافة ونقلبهم جيدا، حتى يتغلف كل مقدار الكنافة.

نجهز صينية الكب كيك، وندهنها بالسمن جيدا ثم نقوم باضافة الكنافة ونضغط عليها جيدا بقبضة اليد، ويرجي عمل جوانب حتى نتمكن من اضافة المهلبية بداخلها، ونضيف كمية أخري من الكنافة فوق المهلبية ونضغط عليها بحذر حتى لا تخرج المهلبية.

ونبدأ بتسويتها بأيدينا، وفي ذلك الوقت نشغل الفرن حتى يسخن ويصبح جاهز لوضع الكنافة بداخله.

نضع صينية كب كيك الكنافة داخل الفرن ويكون على درجة حرارة 180 درجة، ويجب عدم الغفلة عنها حتى لا تحترق، أنتظر فقط حتى تحصل الكنافة على اللون الذهبي المطلوب وقم باخراجها من الفرن.

نقوم باضافة الشربات على صينية الكنافة، ويفضل أن يكون الشربات ثقيل.

نقلب الكنافة في طبق التقديم ونضيف على كل واحدة منها ملعقة شربات صغيرة، ثم رشة من المكسرات المتوفرة، وتقدم بألف هنا. الوسوم

طريقة عمل كب كيك الكنافة بالقشطة من الطرق الكثيرة التي يتم البحث عنها مؤخرا وخصوصا مع أقتراب حلول شهر رمضان المبارك، والكنافة بأصنافها المتعددة من أهم وصفات الحلويات التي يشتهر بها هذا الشهر المبارك، فلا يخلو منزل من الكنافة، وللكنافة طرق وأنواع متعددة، منها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالقشطة، والكنافة بالنوتيلا، وكب كيك الكنافة بالقشطة وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال. طريقة عمل كب كيك الكنافة طريقة عمل كب كيك الكنافة نقدم لكم مقادير كب كيك الكنافة بالقشطة نصف كيلو من الكنافة. 4 ملاعق كبيرة من السمنة السايحة. 2 معلقة كبيرة من السكر. مقدار ربع معلقة صغيرة من بودرة الزعفران. 2 كوب كبير من المهلبية . طريقة تحضير كب كيك الكنافة بالقشطة أولا نضع الكنافة بداخل الفريزر لمدة ثلاث ساعات حتى تتجمد، وبعد ذلك نقوم بتكسير الكنافة باليد.

نضيف مقدار السكر على الكنافة بالاضافة الى بودرة الزعفران ونقلب جيدا، بعد ذلك نضيف السمن على الكنافة ونقلبهم جيدا، حتى يتغلف كل مقدار الكنافة.

نجهز صينية الكب كيك، وندهنها بالسمن جيدا ثم نقوم باضافة الكنافة ونضغط عليها جيدا بقبضة اليد، ويرجي عمل جوانب حتى نتمكن من اضافة المهلبية بداخلها، ونضيف كمية أخري من الكنافة فوق المهلبية ونضغط عليها بحذر حتى لا تخرج المهلبية.

ونبدأ بتسويتها بأيدينا، وفي ذلك الوقت نشغل الفرن حتى يسخن ويصبح جاهز لوضع الكنافة بداخله.

نضع صينية كب كيك الكنافة داخل الفرن ويكون على درجة حرارة 180 درجة، ويجب عدم الغفلة عنها حتى لا تحترق، أنتظر فقط حتى تحصل الكنافة على اللون الذهبي المطلوب وقم باخراجها من الفرن.

نقوم باضافة الشربات على صينية الكنافة، ويفضل أن يكون الشربات ثقيل.

نقلب الكنافة في طبق التقديم ونضيف على كل واحدة منها ملعقة شربات صغيرة، ثم رشة من المكسرات المتوفرة، وتقدم بألف هنا.

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