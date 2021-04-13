طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج الشهي في الفرن مثل المطاعم

طاجن البطاطس بالدجاج ، من أشهر الأطعمة المعروفة في مصر والوطن العربي، وطعمه طيب ومذاقة مختلف، يجعل الكثير من الناس يفضلونه بكثرة، وهو من أسرع الأطعمة التي يتم تجهيزها في المنزل بكل سهولة، ويوجد له العديد من الفوائد الصحية الهامة، حيث يحتوي الطاجن على البطاطس اللذيذة التي تعطي له طعم جميل، ويحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وهو سريع الهضم وخفيف على المعدة، ولا يسبب أي مشاكل تضر بالجهاز الهضمي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج في الفرن بخطوات بسيطة.

مكونات طاجن البطاطس بالدجاج

يحتوي الطاجن على بعض المكونات البسيطة التي تعطي له مذاق جميل وطيب وهى كالتالي:-

2 حبة من البطاطس. دجاجة متوسطة الحجم مقطعه إلى أربع أجزاء. 3 حبات من الطماطم. 2 قرن من الفلفل الأخضر. 2 بصلة كبيرة. حبة من الجزر. حبة من الكوسا. ملح وفلفل حسب الرغبة. ملعقة من الكزبرة المطحونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البطاطس بالدجاج اللذيذ وهى كما يلي:-

نقوم بغسل جميع الخضروات ونقطعها على شكل حلقات.

نحضر حلة متوسطة الحجم ونضع جميع المكونات مع بعضها، ثم نضع عليها 2 كوب من مرقة الدجاج، والملح، والفلفل، ونتركها حتى تغلي.

نقوم بسلق الدجاج نصف تسوية، ثم نخرجها من الشربة ونتركها جانباً.

نحضر الطاجن ونضع به قطع الفراخ، ثم نضع عليه الخليط السابق ونتركه على النار حتى ينضج.

نشعل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ونتركها حتى تسخن.

نقوم بإدخال الطاجن الفرن ونتركه حتى يتحمر لونه ثم نخرج الطاجن من الفرن ونقدمه بجانب السلطة والأرز المعمر والخبز البلدي.

فوائد البطاطس لجسم الأنسان

سوف نتعرف على فوائد البطاطس العديدة والمفيدة لجسم الإنسان وهى كما بلي:-