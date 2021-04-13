وصفات طبيعية لتفتيح الاماكن الحساسة والتخلص من الاسمرار نهائياً 

تفتيح الاماكن الحساسة، تعد مشكلة اسمرار المناطق الحساسة من المشكلات التي تواجه الفتيات والنساء على حد السواء سواء في منطقة تحت الإبط أو منطقة العانة، ويرجع السبب في ذلك إلى عوامل عدة، أهمها اتباع بعض العادات السيئة في العناية بالبشرة، واستخدام الكريمات في التخلص من الشعر الزائد في هذه المناطق، بالإضافة إلى استخدام أنواع غير جيدة من العطور، ويظل السؤال الذي تردده كل يوم كيف يمكن التخلص من هذه المشكلة.

وصفات طبيعية لتفتيح الاماكن الحساسة

تتنوع الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح الأماكن الحساسة والقضاء على الاسمرار نهائياً، ولكن قد تكون هذه الوصفات غير مناسبة لأصحاب البشرة الحساسة، لذا يجب تجربتها على جزء صغير من الجلد.

وصفة الليمون والسكر

يساعد عصير الليمون في القضاء على مشاكل الجلد المختلفة، ومنها اسمرار المناطق الحساسة، حيث يتم تقسيم الليمونة إلى نصفين، ويغمر كل قسم في قليل من السكر، ويتم فرك المنطقة باستخدام الليمون ويترك لمدة 10 دقائق، وتغسل المنطقة جيداً بالماء الدافئ مع مراعاة وضع مرطب جيد للجلد لمنع تعرضه للجفاف.

وصفة بيكربونات الصوديوم

تعمل بيكربونات الصوديوم على التخلص من خلايا الجلد الميت، والتخلص من اسمرار أسفل الإبط، لذا يمكن عمل خليط متماسك من البيكربونات الماء واستخدامه تحت الإبطين ويترك حتى يجف، وبعدها نقوم بغسل المنطقة.

وصفة زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين هاء الذي يساعد في تفتيح الأماكن الحساسة، وذلك عن طريق تدليك المنطقة المراد تفتيحها باستخدامه وتترك لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ويغسل بعدها بالماء الدافئ.

وصفة عصير الخيار

يعمل عصير الخيار على تفتيح البشرة وذلك لاحتوائه على فيتامين أ الذي يتحكم في مادة الميلانين التي تفرزها البشرة، حيث يتم استخدامه في تدليك المنطقة السمراء، وتترك لمدة ربع ساعة على الأقل ثم نغسلها بالماء البارد.