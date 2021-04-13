4 مكونات فقط لتحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي في المنزل

يعتبر صوص الشوكولاتة من أشهر أنواع الصوصات التي يتم تقديمها إلى جانب عدد كبير للغاية من الحلوى، وتدخل في تصنيع الكعك والتورتة، وتساعد في تزيينها لمحبي وعشاق الشوكولاتة، وهناك عدد كبي للغاية من أنواع الشوكولاتة الباهظة الثمن التي تصل إلى ألاف الجنيهات، ولكننا اليوم نساعدكم في تصنيعه في المنزل من خلال الاعتماد على 4 مكونات فقط لتحضير صوص الشوكولاتة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي المكونات 1/2 كوب من السكر.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من القهوة سيعة الذوبان.

1 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً في قدر على النار. تترك على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى تمام الذوبان. بمجرد أن تغلي ترفع من على النار وتترك جانباً لتبرد تماماً. تحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الساخن طريقة عمل صوص الشوكولاتة الساخن المكونات 400 جرام من الشوكولاتة الخام.

1.5 كوب من كريمة الخفق.

1 علبة من القشطة وزن 170 جرام.

1/2 كوب من السكر البني.

1/4 كوب من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

رشة من الفانيلا.

عود من القرفة. طريقة التحضير نقوم بتقليب كي من الكريمة والقرفة والقشطة والفانيلا في قدر كبير. بعد أن نتأكد من تجانس المكونات سوياً نرفعها على نار هادئة. يراعى التقليب المستمر حتى تمام الغليان. نبدأ بإضافة السكر ثم الشوكولاتة وبعدها الكاكاو ثم العسل وأخيراً الزبدة. يراعى إضافة المكونات بالتدريج وعدم إضافة المكون إلا بعد تجانس المكون السابق له مع الخليط. طريقة عمل صوص الشوكولاتة السريع طريقة عمل صوص الشوكولاتة السريع المكونات 200 جرام من الشوكولاتة الدكنة المبشورة.

علبة من الحليب المكثف المحلى. طريقة التحضير نقوم بتسخين عبوة الحليب المكثف المحلى على النار جيداً. تضاف إلى الشوكولاتة المبشورة على حمام مائي ساخن مع الاستمرار في التقليب حتى يندمجوا تماماً. الوسوم

يعتبر صوص الشوكولاتة من أشهر أنواع الصوصات التي يتم تقديمها إلى جانب عدد كبير للغاية من الحلوى، وتدخل في تصنيع الكعك والتورتة، وتساعد في تزيينها لمحبي وعشاق الشوكولاتة، وهناك عدد كبي للغاية من أنواع الشوكولاتة الباهظة الثمن التي تصل إلى ألاف الجنيهات، ولكننا اليوم نساعدكم في تصنيعه في المنزل من خلال الاعتماد على 4 مكونات فقط لتحضير صوص الشوكولاتة. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي المكونات 1/2 كوب من السكر.

1/2 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من القهوة سيعة الذوبان.

1 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

رشة من الفانيلا. طريقة التحضير يتم تقليب جميع المكونات سوياً في قدر على النار. تترك على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى تمام الذوبان. بمجرد أن تغلي ترفع من على النار وتترك جانباً لتبرد تماماً. تحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الساخن طريقة عمل صوص الشوكولاتة الساخن المكونات 400 جرام من الشوكولاتة الخام.

1.5 كوب من كريمة الخفق.

1 علبة من القشطة وزن 170 جرام.

1/2 كوب من السكر البني.

1/4 كوب من الكاكاو الخام.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

رشة من الفانيلا.

عود من القرفة. طريقة التحضير نقوم بتقليب كي من الكريمة والقرفة والقشطة والفانيلا في قدر كبير. بعد أن نتأكد من تجانس المكونات سوياً نرفعها على نار هادئة. يراعى التقليب المستمر حتى تمام الغليان. نبدأ بإضافة السكر ثم الشوكولاتة وبعدها الكاكاو ثم العسل وأخيراً الزبدة. يراعى إضافة المكونات بالتدريج وعدم إضافة المكون إلا بعد تجانس المكون السابق له مع الخليط. طريقة عمل صوص الشوكولاتة السريع طريقة عمل صوص الشوكولاتة السريع المكونات 200 جرام من الشوكولاتة الدكنة المبشورة.

علبة من الحليب المكثف المحلى. طريقة التحضير نقوم بتسخين عبوة الحليب المكثف المحلى على النار جيداً. تضاف إلى الشوكولاتة المبشورة على حمام مائي ساخن مع الاستمرار في التقليب حتى يندمجوا تماماً.

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