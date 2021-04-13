حشوات مختلفة لتقديم السمبوسة بأقل التكاليف وأيسر الوصفات لفطور رمضان

تعد السمبوسة واحدة من المقبلات المحببة لدي العديد من الناس، تتسم السمبوسة بسهولة تحضيرها بالإضافة إلى مذاقها الرائع والمميز، وتعتبر الهند هي الموطن الأصلي للصناعة السمبوسة وسرعان ما انتشرت في العديد من الدول العربية، وأصبحت من المقبلات الأساسية على السفرة الرمضانية، وفي العزومات، وفي هذا المقال سنتحدث عن السمبوسة باللحمة المفرومة.

حشوات مختلفة لتقديم السمبوسة

مكونات حشوة السمبوسة باللحم المفروم

نصف كيلو من اللحم المفروم.

1 حبة بصل مقطع قطع صغيرة.

3 حبات من الجزر المبشور.

ربع ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من توابل اللحم.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ملح، وفلفل أسود

فلفل ألوان

نضع إناء على النار ونضع الزيت وبعد ذلك نضيف البصل والفلفل الألوان والجزر وننظر حوالي خمس دقائق.

نقوم بإضافة اللحم المفروم والكمون والفلفل الأسود وتوابل اللحمة، ونقلب التوابل في اللحم جيدا.

نقوم بجعل النار هادئة ونغطى الإناء بغطاء وننتظر حتى ينضج.

نقوم بإضافة الملح ونقلب جيدا ونتركه على النار دقيقتين، ثم نغلق النار.

بعد أن تبرد الحشوة نقوم بحشو السمبوسة ثم قليها في الزيت الغزيز حتى نحصل على اللون الذهبي وتخرج من النار على مناديل مطبخ.

يمكنك أن تقومي بحشو الكمية كاملة ووضعها في الفريزر لحين الحاجة إليها، وتخرج على النار مباشرة.

المكونات

كوب من الجبن المفضلة لكي.

كوبين جبن موزاريلا.

نصف كوب بقدونس مفروم.

أربع ملاعق نعناع مفروم صغير.

في إناء كبير نهرس الجبن جيدا، ثم نضيف البقدونس والنعناع والجبن الموزاريلا ثم نخلط المكونات جيدا، وبعد ذلك تصبح الحشوة جاهزة لحشو السمبوسة.

نقوم بوضع الحشوة في عجينة السمبوسة وبعد ذلك يتم وضعها في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.