طريقة تحضير أصابع البسبوسة في وقت سريع بطريقة مبتكرة

تحضير أصابع البسبوسة، يتميز شهر رمضان المبارك باختلاف أصناف وأنواع المأكولات التي تقدم خلاله، وتختلف الحلويات التي يقبل عليها البعض في شهر رمضان ما بين الحلويات الشرقية والحلويات الغربية، ولكن مهما اختلفت هذه الأنواع تبقى حلوى البسبوسة في الصدارة، حيث تختلف طرق إعدادها من دولة لأخرى، مثل: البسبوسة بالقشطة، البسبوسة السادة، وأصابع البسبوسة، وعلى الرغم من اختلاف المسميات ولكنها لا تختلف عن بعضها كثيراً سوى في تفاصيل صغيرة.

طريقة تحضير أصابع البسبوسة

المكونات: علبة قشطة، 4/3 كوب سكر بودرة، كوب ونصف دقيق بسبوسة، 4/3 كوب زيت نباتي، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، نصف كوب لبن بودرة، كوب حليب سائل، نصف كيس صوص كراميل، نصف علبة حليب مكثف، أوراق بيليسيه طويلة، لوز وفستق للزينة.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة باستثناء المكسرات، للبحث على خليط ناعم ومتجانس.

نحضر صينية بيركس مناسبة للمقدار، وفي حالة الرغبة في تحضير البسبوسة العادية يتم فرد مكونات البسبوسة في الصينية مع تزينها بالمكسرات.

أما البسبوسة الأصابع فتختلف عنها، حيث يتم وضع ملعقة واحدة فقط في كل ورقة من أوراق بيليسيه مع مراعاة عدم خروج العجينة من الجهة الأخرى.

طريقة عمل أصابع البسبوسة بالجلاش

المكونات: نصف كيلو جلاش طازج، 2 كوب دقيق سميد، نصف كوب سمنة بلدى سايحة، شربات ثقيل.

طريقة التحضير

في طاسة على نار هادئة نضع ملعقتين من السمن، ونضيف إليها دقيق السميد ونستمر في التقليب حتى تأخذ لون ذهبي، ثم نضيف إليها نصف كوب من الشربات مع التقليب.

نحضر صينية مدهونة بالسمن، ونبدأ بأخذ ورقتين من الجلاش مع دهان كل طبقة بالسمن، ونضيف إليها مقدار مناسب من البسبوسة.

نبدأ بلف أصابع الجلاش مع مراعاة عدم خروج الحشو من الأطراف، ونكرر هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية، وتوضع في فرن على درجة حرارة 180 نتابع الجلاش من حين لآخر حتى يصبح لونه ذهبي، ونضيف إليه الشربات البارد.