تكات تحضير القطايف بالبلح لشهر رمضان وإزاي تطلع مقرمشة زي محلات الحلواني

نقدم لكم تكات تحضير القطايف بالبلح، حيث تعتبر القطايف من الحلويات الأساسية التي يتم تقديمها بشكل يومي في رمضان فهي حلوى مخصصة لهذا الشهر الكريم، وجرت العادة على ذلك دائمًا والأن باقي أيام قليلة على اقتراب الشهر الكريم وسوف نعرض لكِ سيدتي طريقة تحضير القطايف بالبلح لشهر رمضان بوصفة سهلة وبسيطة للغاية.تكات تحضير القطايف بالبلح
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر أو محسن الكيك.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب وربع من الماء.
- 200 جرام من البلح.
- مكسرات حسب الرغبة.
- زيت غزير للتحمير.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونه.
قومي بوضع السكر والماء معًا على النار حتى الغليان ثم قومي بوضع عصير الليمون واتركي الخليط حتى يبرد.طريقة عمل القطايف بالبلح
- قومي بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر والفانيليا معًا.
- قومي بوضع كوب من الماء والسكر والخميرة معًا وانتظري عدة دقائق حتى تبدأ في تكوين فقاعات هواء ثم قومي بإضافة خليط الخميرة إلى الدقيق.
- قلبي كل المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام خفيف يشبه عجينة الكيك.
- في طاسة مناسبة قومي باستخدام المغرفة وضعي كمية من العجينة في المقلاة بمقدار مناسب على شكل دائرة متوسطة السُمك وبعد أن تبدأ في تكوين فقاعات وتأخذ لون ذهبي ارفعيها من على النار واستمري هكذا حتى تنتهي من كمية العجينة كلها.
- قومي بوضع البلح والمكسرات واخلطيهم معًا ثم قومي بوضع الحشوة بداخل القطايف وقومي بتطبيقها جيدًا.
- في إناء به زيت غزير ساخن قومي بوضع القطايف وقومي بتقليبها حتى تأخذ لون ذهبي من الوجهين بعد ذلك ضعيها في شربات بارد بدرجة حرارة الغرفة أو ضعي عليها القليل من السكر البودرة.
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نقدم لكم تكات تحضير القطايف بالبلح، حيث تعتبر القطايف من الحلويات الأساسية التي يتم تقديمها بشكل يومي في رمضان فهي حلوى مخصصة لهذا الشهر الكريم، وجرت العادة على ذلك دائمًا والأن باقي أيام قليلة على اقتراب الشهر الكريم وسوف نعرض لكِ سيدتي طريقة تحضير القطايف بالبلح لشهر رمضان بوصفة سهلة وبسيطة للغاية.تكات تحضير القطايف بالبلح
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر أو محسن الكيك.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب وربع من الماء.
- 200 جرام من البلح.
- مكسرات حسب الرغبة.
- زيت غزير للتحمير.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونه.
قومي بوضع السكر والماء معًا على النار حتى الغليان ثم قومي بوضع عصير الليمون واتركي الخليط حتى يبرد.طريقة عمل القطايف بالبلح
- قومي بنخل الدقيق ووضع البيكنج بودر والفانيليا معًا.
- قومي بوضع كوب من الماء والسكر والخميرة معًا وانتظري عدة دقائق حتى تبدأ في تكوين فقاعات هواء ثم قومي بإضافة خليط الخميرة إلى الدقيق.
- قلبي كل المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام خفيف يشبه عجينة الكيك.
- في طاسة مناسبة قومي باستخدام المغرفة وضعي كمية من العجينة في المقلاة بمقدار مناسب على شكل دائرة متوسطة السُمك وبعد أن تبدأ في تكوين فقاعات وتأخذ لون ذهبي ارفعيها من على النار واستمري هكذا حتى تنتهي من كمية العجينة كلها.
- قومي بوضع البلح والمكسرات واخلطيهم معًا ثم قومي بوضع الحشوة بداخل القطايف وقومي بتطبيقها جيدًا.
- في إناء به زيت غزير ساخن قومي بوضع القطايف وقومي بتقليبها حتى تأخذ لون ذهبي من الوجهين بعد ذلك ضعيها في شربات بارد بدرجة حرارة الغرفة أو ضعي عليها القليل من السكر البودرة.
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