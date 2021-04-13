تكات تحضير القطايف بالبلح لشهر رمضان وإزاي تطلع مقرمشة زي محلات الحلواني

نقدم لكم تكات تحضير القطايف بالبلح، حيث تعتبر القطايف من الحلويات الأساسية التي يتم تقديمها بشكل يومي في رمضان فهي حلوى مخصصة لهذا الشهر الكريم، وجرت العادة على ذلك دائمًا والأن باقي أيام قليلة على اقتراب الشهر الكريم وسوف نعرض لكِ سيدتي طريقة تحضير القطايف بالبلح لشهر رمضان بوصفة سهلة وبسيطة للغاية.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر أو محسن الكيك.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

كوب وربع من الماء.

200 جرام من البلح.

مكسرات حسب الرغبة.

زيت غزير للتحمير.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

تكات تحضير القطايف بالبلح

قومي بوضع السكر والماء معًا على النار حتى الغليان ثم قومي بوضع عصير الليمون واتركي الخليط حتى يبرد.