سر نجاح الحواوشي بالعيش البلدي في المنزل مثل حواوشي الحاتي

الحواوشي من الأكلات المصرية المشهورة، وتتميز بطعمها المميز، ويعد الحواوشي من الأطعمة المحببة للأطفال ويرغبون بشرائها دائما، وتعتبر اللحمة هي المكون الأساسي في تحضير الحواوشي، وهذا أضاف له قيمة غذائية عالية، والبعض يرى أن شراء الحواوشي الجاهز اسهل من إعداده في المنزل الذي في وجهة نظر الكثيرين أنه يحتاج لوقت وجهد كبير، وهذا غير صحيح، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد الحواوشى فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. سر نجاح الحواوشي سر نجاح الحواوشي نقدم لكم مكونات الحواوشى بالعيش البلدى كيلو من اللحم المفروم. 12 رغيف من العيش البلدى. 4 حبات بصل متوسطة الحجم. 4 حبات طماطم . حزمة واحدة من البقدونس الأخضر ويجب أن تكون مفرومة جيدا. قرن شطة ويمكن الاستغناء عنه. ملعقتين صغيرتين من الخل. حبتين من الفلفل الأخضر. ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من الزنجبيل. مقدار ملعقة صغيرة من الكمون. مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. طريقة عمل الحواوشى أولا نقوم بوضع البصل في الكبة ونفركه جيدا، بعد ذلك نقوم بتصفية البصل من الماء الزائد، ونقوم بتقطيع كل من الطماطم والفلفل الأخضر قطع صغيرة الحجم أو حسب الرغبة.

نقوم باضافة البقدونس الى البصل والمكونات السابقة ونخلط جيدا.

نقوم باضافة اللحمة، والبهارات، والملح، ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بتغطية لحمة الحواوشى بفويل، او بفوطة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك نخرج اللحمة من الثلاجة وتصبح جاهزة للتحضير فكل ما علينا فعله هو تقطيع اللحمة الى كور صغيرة، ونفتح الجيش البلدي ونضع كور اللحم بداخله، ونقوم بتبطيطها حتى تصل اللحمة الى كل الرغيف.

يتم تكملة المقدار المتبقي بنفس الطريقة، بعد ذلك نقوم بدهن مقلاة تيفال بزيت ووضعها على النار، وعندما تسخن المقلاة نضع رغيف الحواوشي ونجعل النار متوسطة وننتظر حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي فانقلب الرغيب الى الجهة الأخرى. الوسوم

الحواوشي من الأكلات المصرية المشهورة، وتتميز بطعمها المميز، ويعد الحواوشي من الأطعمة المحببة للأطفال ويرغبون بشرائها دائما، وتعتبر اللحمة هي المكون الأساسي في تحضير الحواوشي، وهذا أضاف له قيمة غذائية عالية، والبعض يرى أن شراء الحواوشي الجاهز اسهل من إعداده في المنزل الذي في وجهة نظر الكثيرين أنه يحتاج لوقت وجهد كبير، وهذا غير صحيح، وفي هذا المقال سنوضح طريقة اعداد الحواوشى فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة. سر نجاح الحواوشي سر نجاح الحواوشي نقدم لكم مكونات الحواوشى بالعيش البلدى كيلو من اللحم المفروم. 12 رغيف من العيش البلدى. 4 حبات بصل متوسطة الحجم. 4 حبات طماطم . حزمة واحدة من البقدونس الأخضر ويجب أن تكون مفرومة جيدا. قرن شطة ويمكن الاستغناء عنه. ملعقتين صغيرتين من الخل. حبتين من الفلفل الأخضر. ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأسود. ربع ملعقة من الزنجبيل. مقدار ملعقة صغيرة من الكمون. مقدار ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. طريقة عمل الحواوشى أولا نقوم بوضع البصل في الكبة ونفركه جيدا، بعد ذلك نقوم بتصفية البصل من الماء الزائد، ونقوم بتقطيع كل من الطماطم والفلفل الأخضر قطع صغيرة الحجم أو حسب الرغبة.

نقوم باضافة البقدونس الى البصل والمكونات السابقة ونخلط جيدا.

نقوم باضافة اللحمة، والبهارات، والملح، ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك نقوم بتغطية لحمة الحواوشى بفويل، او بفوطة وندخلها الثلاجة لمدة ساعة.

بعد ذلك نخرج اللحمة من الثلاجة وتصبح جاهزة للتحضير فكل ما علينا فعله هو تقطيع اللحمة الى كور صغيرة، ونفتح الجيش البلدي ونضع كور اللحم بداخله، ونقوم بتبطيطها حتى تصل اللحمة الى كل الرغيف.

يتم تكملة المقدار المتبقي بنفس الطريقة، بعد ذلك نقوم بدهن مقلاة تيفال بزيت ووضعها على النار، وعندما تسخن المقلاة نضع رغيف الحواوشي ونجعل النار متوسطة وننتظر حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي فانقلب الرغيب الى الجهة الأخرى.

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