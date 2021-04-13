طريقة عمل اللقيمات السعودي بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل

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تعد اللقيمات السعودي من الحلويات المعروفة بسهولتها في تحضيرها، وبقبل عليها الجميع ويفضلها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع الأمهات عملها وخاصتا في شهر رمضان الكريم حيث يقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وتتكون اللقيمات من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل اللقيمات السعودي في المنزل.مقادير عمل اللقيمات السعودي
تحتوي اللقيمات السعودي على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الماء.
- ملعقة كبيرة ونصف من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- زيت للقلي.
- نحضر إناء ونذيب كوب ونصف من الماء مع ثلاث أكواب من السكر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل اللقيمات السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاًتي:-
- نحضر ربع كوب من الماء ونذوب بها السكر والخميرة.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك نخبط به الدقيق والنشا والملح والحليب ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بعمل فجوة في منتصف الدقيق ونسكب بها خليط الخميرة.
- ثم نعجن الخليط مع إضافة الماء المتبقي ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ولينة.
- بعد ذلك نضع العجينة في وعاء ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتخمر.
- ثم نضع طاسة على النار مع وضع زيت غزير.
- بعد ذلك نأخذ العجين في اليد ونضغط عليه وعندما تخرج العجينة من بين الأصابع نقطعها على شكل كرة باستخدام ملعقة مبلولة بالماء ونضعها في الزيت.
- نكرر هذا حتى إنتهاء الكمية ونخرجها عندما تأخذ اللون الذهبي المحمر.
- بعد ذلك نضعها في الشربات البارد وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى مشاهدين.
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تعد اللقيمات السعودي من الحلويات المعروفة بسهولتها في تحضيرها، وبقبل عليها الجميع ويفضلها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع الأمهات عملها وخاصتا في شهر رمضان الكريم حيث يقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وتتكون اللقيمات من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل اللقيمات السعودي في المنزل.مقادير عمل اللقيمات السعودي
تحتوي اللقيمات السعودي على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل بيت هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من الماء.
- ملعقة كبيرة ونصف من الحليب البودرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- زيت للقلي.
- نحضر إناء ونذيب كوب ونصف من الماء مع ثلاث أكواب من السكر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بعصر نصف ليمونة ونتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل اللقيمات السعودي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالاًتي:-
- نحضر ربع كوب من الماء ونذوب بها السكر والخميرة.
- بعد ذلك نحضر وعاء عميق من البلاستيك نخبط به الدقيق والنشا والملح والحليب ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بعمل فجوة في منتصف الدقيق ونسكب بها خليط الخميرة.
- ثم نعجن الخليط مع إضافة الماء المتبقي ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ولينة.
- بعد ذلك نضع العجينة في وعاء ونتركها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتخمر.
- ثم نضع طاسة على النار مع وضع زيت غزير.
- بعد ذلك نأخذ العجين في اليد ونضغط عليه وعندما تخرج العجينة من بين الأصابع نقطعها على شكل كرة باستخدام ملعقة مبلولة بالماء ونضعها في الزيت.
- نكرر هذا حتى إنتهاء الكمية ونخرجها عندما تأخذ اللون الذهبي المحمر.
- بعد ذلك نضعها في الشربات البارد وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى مشاهدين.
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