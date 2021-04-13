طريقة عمل حلويات رمضان سهلة وسريعة؛ يشتهر شهر رمضان بالحلويات اللذيذة سريعة التحضير، حيث أنه لا غنى عن الحلويات في سفرة شهر رمضان فتقوم الأمهات بإعداد أشهى الحلويات لتناولها بعد الفطار، ومن خلال التالي نقدم لكم أسهل حلويات رمضان.

طريقة عمل حلويات رمضان سهلة وسريعة

هناك العديد من الحلويات التي تنتشر خلال شهر رمضان مثل القطايف والكنافة وغيرهم حيث أن شهر رمضان معروف بالحلوى التي يفضل تناولها بين الإفطار والسحور واليكم طرق عمل حلويات رمضان سهلة وسريعة.

المكونات

ربع كيلو من الطحين.

نصف كوب من السميد.

30 جرام من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر.

ثلاثة أكواب من الماء.

7 جرام من الخميرة.

مكونات الحشو

عدد اثنين كوب من الجوز.

عدد اثنين كوب من التين المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

يتم احضارة بولة مناسب للعجن ونضع بها الطحين والسميد، ثم نضيف السكر والبيكنج باودر والماء ونقلب المكونات جيداً.

نخلط المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات ويتكون لدينا خليط سائل، ثم نغطي الخليط ونتركه لمدة نصف ساعة تقريباً.

يتم وضع الخليط في أي زجاجة أو إناء به فتحة صغيرة، ثم يتم تسخين مقلاة على النار، وسكب كمية قليلة وهكذا حتى تمتلئ المقلاة بالقطايف.

يتم تقليب القطايف حتى تنضج، ثم توضع في طبق خارجي ونستمر في ذلك حتى تنتهي كمية العجين.

نبدأ بتحضير الحشو عن طريق وضع الجوز والقرفة والتين المجفف في الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيداً.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الحشو في كل واحدة من القطايف وإغلاق الحواف جيداً.

يتم تسخين كمية من الزيت، ثم نقوم بقلي القطايف.

هكذا تصبح القطايف جاهزة للتقديم في سفرة رمضان وهي تُعد من أسهل الحلويات الرمضانية وأشهرهم أيضاً.

طريقة عمل القطايفطريقة عمل الكنافة

تُعد الكنافة من الحلويات التي يحبها الجميع وهي من الحلويات المنتشرة جداً خاصة في شهر رمضان، كما أنها من حلويات رمضان السهلة السريعة الغير مكلفة أيضاً وإليكم طريقة تحضيرها.

المقادير

كيلو جرام من الكنافة.

مكسرات حسب الرغبة.

علبتان من القشطة.

قطعتين من الزبدة.

قطر

طريقة التحضير

في البداية نضع الزبدة على النار حتى تسيح.

نقوم بتقطيع الكنافة، ثم نخلط الزبدة بها جيداً.

نضع نصف كمية الكنافة في صينية مناسب الحجم و نضغطها جيداً.

يتم فرد القشطة على الوش، ثم نضع كمية من المكسرات المطحونة، ثم الباقي من الكنافة حتى يتم تغطية الوجه.

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعة تقريباً، حتى تصبح ذهبية اللون.

في النهاية يتم توزيع القطر على الكنافة، وهكذا تصبح الكنافة جاهزة للتقديم في سفرة رمضان.

وبهذا نكون قدمنا طريقة عمل حلويات رمضان سهلة وسريعة مثل القطايف والكنافة وهما من أسهل حلويات رمضان.