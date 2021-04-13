طريقة عمل الكنافة الأصابع السادة بطعم لذيذ وطريقة محترفة في المنزل

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تعد الكنافة الأصابع السادة من الحلويات المحبوبة لدي الجميع وبقبل على تناولها الكثير من الصغار والكبار، وهى من أشهى الحلويات في شهر رمضان الكريم، وهنا سوف نقدمها بشكل مختلف وطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة الأصابع السادة في المنزل.مقادير عمل الكنافة الأصابع السادة
تحتوي الكنافة الأصابع السادة على مقادير بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من الكنافة.
- نصف كوب صغير سمنة.
- نصف كوب صغير زيت.
- ٢ كوب من السكر.
- ملعقة من مياه الورد.
- ٢ كوب ماء كبير.
- قشر ليمون.
- عصر نصف ليمونة.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع على النار ونضع بداخله الماء والسكر ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق بعد ذلك ناصر الليمون ونضيف قشر الليمون ونتركهم قليلاً على النار ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة ومحترفة لعمل الكنافة الأصابع السادة في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الكنافة ونقوم بفردها بالسمنة والزيت ونفكك التشابك.
- بعد ذلك نقوم بلف الأصابع بدون حشو ونضغط عليها جيداً حتى لا تتفكك وهكذا في باقي الكمية.
- ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن ونرص بها أصابع الكنافة ويجب أن نترك مسافات بينهما.
- بعد ذلك ندهن وجه الأصابع بالسمن بإستخدام مرشاة سيليكون ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها ونسقيها بالشربات ونتركها لتهدأ قليلاً بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.
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تعد الكنافة الأصابع السادة من الحلويات المحبوبة لدي الجميع وبقبل على تناولها الكثير من الصغار والكبار، وهى من أشهى الحلويات في شهر رمضان الكريم، وهنا سوف نقدمها بشكل مختلف وطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وتتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل الكنافة الأصابع السادة في المنزل.مقادير عمل الكنافة الأصابع السادة
تحتوي الكنافة الأصابع السادة على مقادير بسيطة ومتوفرة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كيلو من الكنافة.
- نصف كوب صغير سمنة.
- نصف كوب صغير زيت.
- ٢ كوب من السكر.
- ملعقة من مياه الورد.
- ٢ كوب ماء كبير.
- قشر ليمون.
- عصر نصف ليمونة.
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع على النار ونضع بداخله الماء والسكر ونقلبهم جيداً حتى يذوب السكر ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق بعد ذلك ناصر الليمون ونضيف قشر الليمون ونتركهم قليلاً على النار ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة ومحترفة لعمل الكنافة الأصابع السادة في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر الكنافة ونقوم بفردها بالسمنة والزيت ونفكك التشابك.
- بعد ذلك نقوم بلف الأصابع بدون حشو ونضغط عليها جيداً حتى لا تتفكك وهكذا في باقي الكمية.
- ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بالسمن ونرص بها أصابع الكنافة ويجب أن نترك مسافات بينهما.
- بعد ذلك ندهن وجه الأصابع بالسمن بإستخدام مرشاة سيليكون ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها ونسقيها بالشربات ونتركها لتهدأ قليلاً بعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم.
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