أعملي أحلى عزومة من عزومات رمضان بأقل التكاليف وأفكار جديدة

عزومات رمضان في أول أيام شهر رمضان المبارك وبحلول هذا الشهر يبدأ الأحبة والأهل بتقديم التهنئة لبعضهم البعض بحلول هذا الشهر المبارك، وهذا الشهر يتسم بالكرم وود الناس بعضها لبعض، وتكثر الموائد المليئة بأصناف الطعام والحلوى المختلفة بالاضافة الى الأهل والأحبة المتجمعين، والمنازل في هذه الفترة تمتلئ بالعزومات سواء كان عزومة الأهل، أو الأصدقاء، أو غير ذلك، ومن هنا تقع السيدات في حيرة ششديدة وهى كيفية تجهيز العزومات والأكلات التي تقدمها فيها حتى تخرج على أفضل وجه، وفي هذا المقل سنوضح أفضل الطرق والنصائح التي يمكنك استخدامها في العزومات الرمضانية.

أهم النصائح للعزومات الرمضانية

أولا يجب أن تحددي عدد الأفراد المعزومين لكي تتمكني من التعرف على الكمية المطلوبة، بالاضافة الى تنظيمين الدعوه هل ترغبين بدعوة أسرتك بمفردها في يوم، ودعوة أسرة زوجك في يوم اخر، أم ترغبين بجعلها عزومة واحدة، وتتبقي عزومة الأصدقاء فقط، هذا ما ينبغي أن تحدديه أولا.

تحديد الميزانية الخاصة بالعزومة فالميزانية هى من تحدد الأصناف التي يمكنك اعدادها لضيوفك، فكل شخص له ميزانية مختلفة عن غيره.

تحديد الأصناف والكميات وتجهيزها مسبقا.

أنظري الى المأكولات والأصناف الموجودة في الفريزر، فيمكن أن تحصلى على أصناف في العزومة من المتاح في منزلك دون الحاجة الى شرائها.

أحرصي على اعداد الأصناف التي تتمكني من اعدادها بأفضل صورة ويجب أن تكوني قد أعددتها سابقا وهذه ليست المرة الأولي لاعدادها.

أكلات عزومات رمضان

يجب عليكي أن تكتبي بالورقة والقلم الأصناف التي ترغبين باعدادها حتى تتمكني من التعرف على تكلفتها.

يجب أن تقومي باعداد بعض المأكولات مسبقا حتى توفرين الجهد والوقت الكبير مثل تجهيز الرز وتنظيفه على التحضير، تتبيل اللحمة المفرومة بالبهارات والبصل وتصبيعها ثم وضعها بالفريزر.

تتبيل الفراخ واللحم المسلوق أو المشوي قبل العزومه بيوم وتغليفها بالفويل ثم وضعها بالثلاجة.

اختيار الأصناف السهلة والابتعاد عن المأكولات الصعبه عليكي.