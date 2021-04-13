أحلى صينية جلاش بالكاسترد تحضريها في خمس دقائق بمكونات أقتصادية

الجلاش بالكاسترد من الحلويات الشهيرة التي تتسم بقلة السعرات الحرارية، بالاضافة الى أنها تتمتع بمذاق رائع ومميز، والجلاش من الوصفات التي يمكن تقديمها حلو وحادق، فيمكن اعداده باللحم المفروم كوجبة غداء، ويمكن اعداده كحلوي مثل الجلاش بالمكسرات، أو الجلاش بالشكولاته، أو الجلاش بالكاسترد، وسنذكر في السطور القادمة طريقة اعداد الجلاش بالكاسترد في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

لفة عجينة جلاش. مقدار نصف من كأس الفستق الحلبي المفروم. خمس ملاعق كبيرة سمنة مذابة. مكونات الكاسترد كأسان ونصف من الحليب. ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد الجاهزة. ثلاث ملاعق من السكر.

ثلاث كاسات من السكر. ثلاث كاسات من الماء. حوالي ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد. عصير ليمونه صغيرة. فانيلا سائلة مقدار نصف ملعقة.

مكونات أحلى صينية جلاش الكاستردمكوّنات شربات الجلاش بالكاستردأولا طريقة اعداد الشربات

نضع اناء على النار ونضيف اليه مقدار السكر، والماء، وملعقة ماء الورد، عندما يبدأ بالغليان نقوم باضافة عصير الليمونة، وننتظر عشر دقائق ونغلق النار.

نضع اناء على النار ونقوم باضافة الحليب، ثم نضيف عليه كل من بودرة الكاسترد، والسكر ونقلب جيدا، ونجعل النار متوسطة.

نستمر في تقليب الحليب جيدا حتى لا يحدث تكتل، بعد ذلك نضعه جانبا ونجهز الجلاش.