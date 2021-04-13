أحلى صينية جلاش بالكاسترد تحضريها في خمس دقائق بمكونات أقتصادية

الجلاش بالكاسترد من الحلويات الشهيرة التي تتسم بقلة السعرات الحرارية، بالاضافة الى أنها تتمتع بمذاق رائع ومميز، والجلاش من الوصفات التي يمكن تقديمها حلو وحادق، فيمكن اعداده باللحم المفروم كوجبة غداء، ويمكن اعداده كحلوي مثل الجلاش بالمكسرات، أو الجلاش بالشكولاته، أو الجلاش بالكاسترد، وسنذكر في السطور القادمة طريقة اعداد الجلاش بالكاسترد في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات أحلى صينية جلاش الكاسترد
- لفة عجينة جلاش.
- مقدار نصف من كأس الفستق الحلبي المفروم.
- خمس ملاعق كبيرة سمنة مذابة.
- مكونات الكاسترد
- كأسان ونصف من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد الجاهزة.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- ثلاث كاسات من السكر.
- ثلاث كاسات من الماء.
- حوالي ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- عصير ليمونه صغيرة.
- فانيلا سائلة مقدار نصف ملعقة.
نضع اناء على النار ونضيف اليه مقدار السكر، والماء، وملعقة ماء الورد، عندما يبدأ بالغليان نقوم باضافة عصير الليمونة، وننتظر عشر دقائق ونغلق النار.طريقة تحضير الكاسترد
نضع اناء على النار ونقوم باضافة الحليب، ثم نضيف عليه كل من بودرة الكاسترد، والسكر ونقلب جيدا، ونجعل النار متوسطة.
نستمر في تقليب الحليب جيدا حتى لا يحدث تكتل، بعد ذلك نضعه جانبا ونجهز الجلاش.طريقة اعداد الجلاش
- نقوم بدهن صينية بالسمن ونببدأ بتجهيز الجلاش ووضعه الطبقه الأولى في الصينية ويتم اضافة السمن عليها ثم نقوم باضافة الطبقة الثانية، وهكذا حتى نضع نصف كمية الجلاش.
- نقوم باضافة الكاسترد ومكسرات جوز هند، ولوز، وسوداني، أو أى مكسرات محببة لك.
- نكمل الجلاش في الصينية ونضع بين كل طبقة واخري سمن حتى ننتهي وندهن الوجه بالسمن، ونقوم بتقطيعها قبل أن ندخلها الى الفرن.
- نضع الصينية في فرن وتكون درجة الحرارة متوسطة وننتظر حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي، وبعد ذلك نضيف عليه الشربات.
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الجلاش بالكاسترد من الحلويات الشهيرة التي تتسم بقلة السعرات الحرارية، بالاضافة الى أنها تتمتع بمذاق رائع ومميز، والجلاش من الوصفات التي يمكن تقديمها حلو وحادق، فيمكن اعداده باللحم المفروم كوجبة غداء، ويمكن اعداده كحلوي مثل الجلاش بالمكسرات، أو الجلاش بالشكولاته، أو الجلاش بالكاسترد، وسنذكر في السطور القادمة طريقة اعداد الجلاش بالكاسترد في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات أحلى صينية جلاش الكاسترد
- لفة عجينة جلاش.
- مقدار نصف من كأس الفستق الحلبي المفروم.
- خمس ملاعق كبيرة سمنة مذابة.
- مكونات الكاسترد
- كأسان ونصف من الحليب.
- ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكاسترد الجاهزة.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- ثلاث كاسات من السكر.
- ثلاث كاسات من الماء.
- حوالي ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- عصير ليمونه صغيرة.
- فانيلا سائلة مقدار نصف ملعقة.
نضع اناء على النار ونضيف اليه مقدار السكر، والماء، وملعقة ماء الورد، عندما يبدأ بالغليان نقوم باضافة عصير الليمونة، وننتظر عشر دقائق ونغلق النار.طريقة تحضير الكاسترد
نضع اناء على النار ونقوم باضافة الحليب، ثم نضيف عليه كل من بودرة الكاسترد، والسكر ونقلب جيدا، ونجعل النار متوسطة.
نستمر في تقليب الحليب جيدا حتى لا يحدث تكتل، بعد ذلك نضعه جانبا ونجهز الجلاش.طريقة اعداد الجلاش
- نقوم بدهن صينية بالسمن ونببدأ بتجهيز الجلاش ووضعه الطبقه الأولى في الصينية ويتم اضافة السمن عليها ثم نقوم باضافة الطبقة الثانية، وهكذا حتى نضع نصف كمية الجلاش.
- نقوم باضافة الكاسترد ومكسرات جوز هند، ولوز، وسوداني، أو أى مكسرات محببة لك.
- نكمل الجلاش في الصينية ونضع بين كل طبقة واخري سمن حتى ننتهي وندهن الوجه بالسمن، ونقوم بتقطيعها قبل أن ندخلها الى الفرن.
- نضع الصينية في فرن وتكون درجة الحرارة متوسطة وننتظر حتى ينضج ويحصل على اللون الذهبي، وبعد ذلك نضيف عليه الشربات.
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