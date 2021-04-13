طريقة طهي الديك الرومي بالخطوات

نقدم طريقة طهي الديك الرومي الذي يتميز بمذاقه اللذيذ وطعمه الشهي، يعتبر طبق رئيسي على السفرة لا يمكن الاستغناء عنه في عزومات وتجمعات شهر رمضان الفضيل.

أفضل طريقة طهي الديك الرومي خطوة بخطوة

الديك الرومي من أفضل الأطباق عند الفرنسيين والأمريكان، وتقديمه على السفرة المصرية دول الوطن العربي يعد دليل على المحبة والمكانة الرفيعة للضيوف في قلوب أصحاب المنزل، وفيما يلي طريقة الطهي والمكونات بالتفصيل:

ديك رومي بالحجم المرغوب (كل كيلو جرام يستغرق 30 دقيقة للنضج).

500 جرام من اللحم البقري المفروم.

نصف كوب من البازلاء.

3 حبات من الفلفل الرومي المقطع إلى شرائح.

نصف كوب من مكعبات الجزر.

بصلة مقطعة شرائح.

3 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق زيت ذرة.

3 ملاعق كبيرة من السمن.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

2 كأس ماء.

ملعقة من جوزة الطيب المطحونة.

ملعقة بهارات.

5 حبات قرنفل.

ربع ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف كوب من عصير الليمون.

4 ملاعق خل أبيض.

ورق لوري.

كوبين من الأرز البسمتي.

كمية مناسبة من اللوز للتزيين.

غسل الديك الرومي بالماء والدقيق والخل جيدًا عدة مرات من الداخل والخارج. نقع الديك الرومي في نصف مزيج من عصير الليمون والبرتقال لمدة لا تقل عن 120 دقيقة للتخلص تمامًا من رائحة الزفارة الغير مستحبة. خلط باقي عصير البرتقال والليمون وإضافة الملح والفلفل وباقي التوابل إليه، ثم نضع الديك الرومي في التتبيلة، ونحفظه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات. تشويح البصل في السمن أو الزيت، ثم إضافة اللحم المفروم والخضار. يتم وضع الديك الرومي في صينية كبيرة وإدخاله فرن ساخن على 200 درجة مئوية حتى ينضج.

المكوناتطريقة طهي الديك الروميالأرز الأبيض بالشعرية

الأرز بالشعرية من الأطباق الأساسية مع الديك الرومي، حيث يتم تحضيره من خلال الخطوات التالية:

2 كوب من الأرز الأبيض المصري.

نصف كوب من الشعرية.

ملعقتين من السمن.

ملعقة من الزيت النباتي.

مقدار مناسب من الماء الساخن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

يتم غسل الأرز ونقعه في الماء لمدة ربع ساعة تقريبًا. تحمير الشعرية في السمن والزيت ثم إضافة الأرز. التقليب جيدًا ثم تزويده بالماء الساخن. إضافة الملح مع التقليب جيدًا وتركه على النار حتى ينضج.

المكوناتالطريقة

يتم وضع الديك في طبق التقديم ومعه الأرز بالشعرية، ويمكن تقديم السلطة الخضراء مع الوجبة لفتح الشهية وتزويد القيمة الغذائية.