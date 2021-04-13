طريقة محلات لعمل لقمة القاضي كرات ذهبية مقرمشة سر تشكيل كور متساوية

طريقة لقمة القاضي من المحلات، مع ليالي رمضان الجميلة تفضل الأمهات صنع الحلويات لأسرتها بالكثير من الوصفات المختلفة ولكن أفضلها هو تحضير حلويات سهلة وسريعة، لقيمات القاضي هي تلك حلوى سريعة ولكنها تفشل لدى الكثير من الأمهات ولا تعطيها شكل الجاهزة ولكننا اليوم احضرنا لكم وصفة محلات لعمل لقيمات القاضي أو زلابية مصرية بأكثر من طعم، ليسهل عليكم تحضيرها بالمنزل في وقت قصير بمكونات متوفرة بالمنزل ولن تحتاجي إلى شراءها من الخارج.

لقمة القاضي من وصفات حلويات التي ستنال إعجاب أسرتك خاصة عند صنعها مع صوص شوكولاته أو صوص كراميل والتوفي أو مع سكر بودرة، فكل تلك أطعمة يعشقها كبار وصغار، أو وضع عليها الشربات وتناولها الكبار كما اعتادوا عليها.

نحتاج إلى 2 كوب من دقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة كبيرة من نشا أبيض ناعم. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب ماء دافئ للعجن. عدد اثنين كوب من سكر أبيض. كوب من الماء. عصير ليمون. شوكولاته خام مذابة على حمام مائي. نصف كوب من السكر البودرة.

بولة كبيرة عميقة يضاف عليها كل من النشا والدقيق ويقلبوا جيدا، ثم يضاف عليهم الخميرة مع تقليب حتى تتمازج مكونات مع بعضها.

ثم ضيفي الماء الدافئ على دقيق واستمري في العجن باليد جيدا ستكون لديك عجينة لينه ليست متماسكة، لابد أن تكون العجينة مطاطية ولا تنقطع عند رفع اليد.

ثم قومي بوضع البولة جانبا وغطيها باستعراض أو كيس من بلاستيك، وعليها أيضا قطعة من قماش النظيفة، وتركها جانبا حتى تختمر لمدة ساعة تقريبا.

ثم قومي بوضع وعاء على نار وضيفي عليه كوب ماء و2 كوب سكر وتركهم حتى غليان وذوبان السكر، ثم يضاف عليهم عصير ليمون وتترك حتى تكون شربات ثقيل وترفع على نار.

يترك الشربات أو القطر جانبا حتى يبرد تماما ويكون ثقيل قوام ليرش على وجه لقمة القاضي.

ثم احضري طاسة على نار وضعي بها كمية من الزيت الغزير، واتركيها حتى تسخن وضيفي لها كرات لقيمات القاضي بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت حتى لا تلتصق بها عجينة ويسهل تشكيلها.

اتركي العجينة على النار حتى تنضج تماما من كل جانب وتأخذ لون ذهبي محمر، في تلك اللحظة اخرجي لقمة القاضي من الزيت وضعيها تصفى من زيت.

ثم احضري شربات وضيفي عليه لقيمات القاضي ورشي عليهم القليل من سكر البودرة شوكولاته المذابة وتقدم باردة أو ساخنة على حسب رغبتك.

وصفة محلات لعمل لقمة القاضيخطوات تحضير لقمة القاضي مثل محلات