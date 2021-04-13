طريقة عجين سمبوسة باللحم مفروم مع سر الحشوة والقرمشة اللذيذة

طريقة عجينة السمبوسة باللحم مفرومة، تعد من أشهى مقبلات العربية التي لابد من توافرها على مائدة إفطار رمضان، وهي نوع من معجنات يمكن حشوه بأكثر من حشوه مثل اللحم المفروم أو قطع دجاج أو جبن أو حتى مكسرات، بالأخص سمبوسة لحم مفروم يطلب وصفته بشكل مستمر، فيفضل تناولها ويعشقها الكبار والصغار خاص على مائدة رمضان، ويمكن تحضير وصفة عجينة سمبوسة بالمنزل بدلا من شراءها من الخارج، فكل مكوناتها بسيطة ومتوفرة بكل منزل، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، فيمكن أن تتشارك كل أم أولادها لعمل سمبوسة لحم مفروم وتقديمه بأشهى طعم ومذاق. طريقة عمل عجينة سمبوسة باللحم مفروم احضر عدد أربع كوب من دقيق الأبيض. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب وربع من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من نشا لفرد العجينة بسهولة. ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل عجينة سمبوسة باللحم مفروم مكونات حشو سمبوسة باللحم مفروم نصف كيلو من اللحم المفروم الناعم. بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم. ثمرة جزر متوسطة الحجم مقطعة لقطع صغيرة. ربع كوب من البازلاء الخضراء. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. ملعقة صغيرة من البهارات. كمية من الزيت القلي. خطوات تحضير عجينة سمبوسة باللحم المفروم في وعاء ضعي دقيق مع الملح والزيت ويخلطوا معا جيدا بالتقليب، ثم يضاف عليه الماء بالتدريج وتقلب جيدا حتى تكون عجينة متماسكة وغير لاصقة باليد.

ثم تترك عجينة سمبوسة جانبا ترتاح لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها، ثم بعد تلك مدة يرش على سطح ناعم القليل من النشا وتفرد العجينة للحصول على سمك أقل من 1 سم.

يتم تقسيم عجينة سمبوسة إلى عدة مستطيلات بعد فردها، وتكون متساوية الحجم، وتغطى لحين تجهيز الحشوه.

توضع بصلة مفرومة توضع في زيت ساخن وتقلب إلى أن يذبل بصل تماما ويكون لونه ذهبي ثم يضاف عليها اللحم المفروم مع تقليب جيدا.

ثم يضاف عليها كل من الجزر مقطع وحبيبات البازلاء والبهارات للحوم وملح وفلفل الأسود، مع الاستمرار في تقليب حتى ينضج اللحم على نار هادئة.

ثم تترك حشوة جانباً حتى تبرد تماما، ثم تفرد العجينة وتوضع الحشوة في منتصف وتغلف جيدا حتى الانتهاء من كمية عجين سمبوسة.

ثم توضع قطع السمبوسة داخل كمية زيت ساخن وتقلب من كل جهات حتى تأخذ لون ذهبي بكل جوانب، توضع سمبوسة على ورق ماص الزيت. خطوات تحضير عجينة سمبوسة باللحم المفروم الوسوم

طريقة عجينة السمبوسة باللحم مفرومة، تعد من أشهى مقبلات العربية التي لابد من توافرها على مائدة إفطار رمضان، وهي نوع من معجنات يمكن حشوه بأكثر من حشوه مثل اللحم المفروم أو قطع دجاج أو جبن أو حتى مكسرات، بالأخص سمبوسة لحم مفروم يطلب وصفته بشكل مستمر، فيفضل تناولها ويعشقها الكبار والصغار خاص على مائدة رمضان، ويمكن تحضير وصفة عجينة سمبوسة بالمنزل بدلا من شراءها من الخارج، فكل مكوناتها بسيطة ومتوفرة بكل منزل، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، فيمكن أن تتشارك كل أم أولادها لعمل سمبوسة لحم مفروم وتقديمه بأشهى طعم ومذاق. طريقة عمل عجينة سمبوسة باللحم مفروم احضر عدد أربع كوب من دقيق الأبيض. نصف كوب من الزيت النباتي. كوب وربع من الماء الدافئ. ملعقة كبيرة من نشا لفرد العجينة بسهولة. ملعقة صغيرة من الملح. طريقة عمل عجينة سمبوسة باللحم مفروم مكونات حشو سمبوسة باللحم مفروم نصف كيلو من اللحم المفروم الناعم. بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم. ثمرة جزر متوسطة الحجم مقطعة لقطع صغيرة. ربع كوب من البازلاء الخضراء. ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك. ملعقة صغيرة من البهارات. كمية من الزيت القلي. خطوات تحضير عجينة سمبوسة باللحم المفروم في وعاء ضعي دقيق مع الملح والزيت ويخلطوا معا جيدا بالتقليب، ثم يضاف عليه الماء بالتدريج وتقلب جيدا حتى تكون عجينة متماسكة وغير لاصقة باليد.

ثم تترك عجينة سمبوسة جانبا ترتاح لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها، ثم بعد تلك مدة يرش على سطح ناعم القليل من النشا وتفرد العجينة للحصول على سمك أقل من 1 سم.

يتم تقسيم عجينة سمبوسة إلى عدة مستطيلات بعد فردها، وتكون متساوية الحجم، وتغطى لحين تجهيز الحشوه.

توضع بصلة مفرومة توضع في زيت ساخن وتقلب إلى أن يذبل بصل تماما ويكون لونه ذهبي ثم يضاف عليها اللحم المفروم مع تقليب جيدا.

ثم يضاف عليها كل من الجزر مقطع وحبيبات البازلاء والبهارات للحوم وملح وفلفل الأسود، مع الاستمرار في تقليب حتى ينضج اللحم على نار هادئة.

ثم تترك حشوة جانباً حتى تبرد تماما، ثم تفرد العجينة وتوضع الحشوة في منتصف وتغلف جيدا حتى الانتهاء من كمية عجين سمبوسة.

ثم توضع قطع السمبوسة داخل كمية زيت ساخن وتقلب من كل جهات حتى تأخذ لون ذهبي بكل جوانب، توضع سمبوسة على ورق ماص الزيت. خطوات تحضير عجينة سمبوسة باللحم المفروم

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