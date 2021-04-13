طريقة تحضير الزبادي في المنزل لسحور أول أيام رمضان بأسهل الطرق وأقلها تكلفة

طريقة تحضير الزبادي في المنزل من الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين من ربات المنزل، لاعداد الزبادي في المنزل للسحور، الزبادي من الوجبات الرئيسية التي تقدم على وجبة السحور، حيث أن الزبادي يقلل من العطش والجوع في الصيام، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الزبادي في المنزل بطريقة سهلة. طريقة تحضير الزبادي طريقة تحضير الزبادي نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات الزبادي 2 كيلو من اللبن.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من لبن البودرة. طريقه عمل الزبادي نضع اللبن في اناء على النار حتى يغلي، بعد ذلك ننتظر حتى يبرد اللبن ويصبح دافيء قليلا حتى لا يجعل الخميرة تموت.

نضع الزبادي في اناء ونضيف عليه مقدار لبن البودرة، نقوم بمزجهم جيدا مع بعضهم البعض.

نبدأ باضافة اللبن بصورة تدريجية حتى نخلط كل المقدار.

نضع الزبادي في أكواب زجاج، أو في بولة فخار، ثم نضع هذه الأكواب في صينية، ونضيف ماء مغلي ونقوم بتغطيتها بفوطة، ونتركها في مكان دافيء.

يرجي تغير الماء في الصينية كل أما يبرد، ويظل الزبادي لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وبعد أن يربط تماما نقوم بوضعه بالثلاجة ويقدم بألف هنا، وبهذه الطريقة نكون تمكنا من اعداد الزبادي في المنزل بخطوات بسيطة. لاعداد زبادي الشوكولاته بعد أن نرفع اللبن من النار نقوم باضافة الشكولاته ونقلب جيدا، حتى تذوب الشوكولاته تماما، ثم نضيف ملعقة زبدة وسكر حسب التحلية المفضلة لك، ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، وبذلك يصبح صوص الشكولاته جاهز لاضافته على الزبادي، ثم نتركها حتى تبرد.

يتم أستخدام نفس طريقة اعداد الزبادي السادة مع اضافة ملعقتين من صوص الشوكولاته وخلطه جيدا، ويصب بالأكواب، مع اباع نفس الخطوات السابقة، ويقدم بألف هنا. الوسوم

طريقة تحضير الزبادي في المنزل من الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين من ربات المنزل، لاعداد الزبادي في المنزل للسحور، الزبادي من الوجبات الرئيسية التي تقدم على وجبة السحور، حيث أن الزبادي يقلل من العطش والجوع في الصيام، وفي هذا المقال سنتحدث عن طريقة اعداد الزبادي في المنزل بطريقة سهلة. طريقة تحضير الزبادي طريقة تحضير الزبادي نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني مكونات الزبادي 2 كيلو من اللبن.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

4 ملاعق كبيرة من لبن البودرة. طريقه عمل الزبادي نضع اللبن في اناء على النار حتى يغلي، بعد ذلك ننتظر حتى يبرد اللبن ويصبح دافيء قليلا حتى لا يجعل الخميرة تموت.

نضع الزبادي في اناء ونضيف عليه مقدار لبن البودرة، نقوم بمزجهم جيدا مع بعضهم البعض.

نبدأ باضافة اللبن بصورة تدريجية حتى نخلط كل المقدار.

نضع الزبادي في أكواب زجاج، أو في بولة فخار، ثم نضع هذه الأكواب في صينية، ونضيف ماء مغلي ونقوم بتغطيتها بفوطة، ونتركها في مكان دافيء.

يرجي تغير الماء في الصينية كل أما يبرد، ويظل الزبادي لمدة لا تقل عن 6 ساعات، وبعد أن يربط تماما نقوم بوضعه بالثلاجة ويقدم بألف هنا، وبهذه الطريقة نكون تمكنا من اعداد الزبادي في المنزل بخطوات بسيطة. لاعداد زبادي الشوكولاته بعد أن نرفع اللبن من النار نقوم باضافة الشكولاته ونقلب جيدا، حتى تذوب الشوكولاته تماما، ثم نضيف ملعقة زبدة وسكر حسب التحلية المفضلة لك، ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، وبذلك يصبح صوص الشكولاته جاهز لاضافته على الزبادي، ثم نتركها حتى تبرد.

يتم أستخدام نفس طريقة اعداد الزبادي السادة مع اضافة ملعقتين من صوص الشوكولاته وخلطه جيدا، ويصب بالأكواب، مع اباع نفس الخطوات السابقة، ويقدم بألف هنا.

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