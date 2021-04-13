اصنعي كيلو من عجينة القطايف ب 2 كوب دقيق باستخدام زجاجة مياه فارغه

طريقة عمل عجينة القطايف في شهر رمضان المبارك حيث تبحث فيه معظم السيدات وربات المنزل عن طرق ووصفات لعمل الأطعمة في المنزل وعدم شراءها من الخارج، خوفا على الأطفال من تناول الأطعمة المكشوفة، القطايف محبه للأطفال الصغار والكبار ويتناولها البعض كما هي فتلجأ الأم إلى عمل القطايف في المنزل حرصا على سلامة أطفالها الصغار فهي المحببة إليهم في شهر رمضان المبارك، يمكنك أن تصنعي عجينة القطايف في المنزل في أقل من دقيقة وستحصلي على قطايف خالية من الشوائب بدقيق نظيف، ومكونات آمنة.

تبحث معظم السيدات عن عمل وصفات الحلويات في شهر رمضان وتقديم أفضل ما لديهم لأسرتهم فبكوب من الدقيق يمكنك أن تصنعي ألذ وأطعم الحلويات ولا داعي لشراءها من الخارج، بكوب نشا أصنعي عجينة الكنافة بدون تكاليف وباستخدام زجاجة مياه فارغة، كما يمكنك أيضا عمل حلوى ليالي لبنان ذات الطعم اللذيذ وبملعقة من النشا فقط استخدمي تنوعي داخل مطبخك لتبهري الجميع من حولك بعمل أطعمة جديدة وصحية تفيد عائلتك وتبهر محبيك.

كوب من الدقيق.

ملعقة سكر.

ملعقة خميرة.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة نشا.

ملعقة من الزيت.

نصف كوب من الماء.

يمكنك استخدام السميد بدلا من الدقيق الأبيض.

جميع المكونات السابقة توضع بداخل الخلاط الكهربائي لتختلط جيدا، ثم تترك في الخلاط لمدة 15 دقيقة أخرى وهي مغطاه بدون حراك، ويتم تحضير مقلاة مانعه لالتصاق الأطعمة، ثم يتم إنزال الخليط على دوائر صغيرة وتركها متباعدة عن الأخرى، حتى تلاحظ ظهور فقاقيع صغيرة في منتصف الدائرة وعند سواءها تخرج من المقلاة باستخدام أداه مسطحة وتخرج على قطعة من القماش حتى تهدأ، ثم يتم عمل باقي عجين القطايف وإذا أردت فيمكنك الكثير من هذا لتحصل على ألذ وأطعم قطايف بيتي من صنع يديك، كما أنكِ ستوفري الكثير من المبالغ الباهظة عند عمل القطايف في المنزل، فبعدد 2 كوب من الدقيق يمكنك عمل كيلو من القطايف اللذيذة.

استخدمي القطايف المعدة بيديك لتحويلها إلي قطع بيتزا صغيرة، طريقة تحويل القطايف إلى بيتزا بدون تكاليف، فقط ضعي البيتزا في صينية بدون حواف ووضع الجبن الموتزاريلا والزيتون والفلفل الأخضر وقطع البسطرمة أو اللحم الموجودة في المنزل، ثم يدهن الوجه بالقليل من الزيت بفرشاة الطعام، ويدخل الفرن تحت الشواية وستحصلي على ميني بيتزا بأقل التكاليف.