طريقة عمل الفول المدمس البيتي في حلة الضغط بشكل سريع مثل الزبدة

الفول المدمس البيتي ، من أسهل الأكلات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة ولا يستغرق وقت ولا جهد في عمله، وهو من الوجبات الأساسية في شهر رمضان، ويقدم دائماً في وقت السحور بجانب السلطة الخضراء، والخبز البلدي، والزبادي، ويمتلك عناصر غذائية مفيدة مثل البروتينات، والمعادن، والألياف الطبيعية، التي تحمي الجسم من الأمراض، ويمتاز بطعمه الرائع وشكله الجميل الذي يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، وهو طبق شعبي مشهور في جميع أنحاء البلاد العربية ولا يمكن الاستغناء عنه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الفول المدمس في حلة الضغط بشكل سريع يجعله طري مثل الزبدة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات الفول المدمس البيتي

توجد بعض المكونات البسيطة عند تدميس الفول في المنزل بطريقة سهلة وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الفول. ربع كوب من العدس. ربع كوب من الأرز. حبة متوسطة من الطماطم. حبة من الجزر المبشور. حبة من الليمون. 2 لتر من الماء الساخن. قرن من الثوم. قرن من الفلفل الأخضر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفول المدمس البيتي في حلة الضغط بشكل سريع وبسيطة وهى كما يلي:-

نحضر الفول وننقعه لمدة ساعة، ثم نصفيه تماماً من الماء.

نحضر حلة الضغط ونضعها على النار، ونضع بها 2 لتر من الماء الساخن ونتركها حتى تغلي.

نقوم بوضع الفول الجزر وجميع المكونات السابقة ونقلبهم جيداً، ثم نغلق الحلة جيداً ونتركها لمدة ساعة حتى يستوي الفول تماماً.

بعد مرور الوقت المحدد نرفع الحلة من على النار ونتركه جانباً، ثم نرفع الصفارة حتى يخرج البخار ونفتحها بحظر.

نغرف الفول في الطبق ونضع عليه الملح، والكمون، والزيت الحار، ونقلبهم مع بعض، ثم نقدمه بجانب الخبز البلدي، والسلطة الخضراء، وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الفول المدمس في حلة الضغط بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح في طريقة عمل الفول في المنزل بكل سهولة وهى كالتالي:-