طريقة عمل الزبادي في البيت بمكونين فقط ومذاق أفضل من الجاهز

يحتوي الزبادي علي العديد من الفوائد الصحية والتي تعتبر مفيدة جدا للاطفال وللحوامل ونتيجة تزايد عمليات البحث من قبل العديد من الامهات في مختلف الدول العربية عن أفضل طريقة عمل الزبادي في المنزل نقدمة لحضراتكم اليوم أكثر من طريقة، خاصة أنة مع إقتراب شهر رمضان المبارك يتم تناول الزبادي بعد السحور للتخفيف علي المعدة وترطيب جدار المعدة لتكون علي مقدرة للصوم اليوم التالي واليكم أهم الممونات وخطوات الإعداد.

طريقة عمل الزبادي في المنزل بمكونين فقط

يتم إعداد الزبادي في المنزل بمكونين فقط وهما اللبن والزبادي ونستعرض مع حضراتكم فوائد الزبادي

يحتوي علي نسبة عالية جدا من الكالسيوم فكوب واحد من الزبادي قد يعادل ثلاثة أكواب من اللبن في كمية الكالسيوم التي يمنحها للجسم.

يحتوي علي مجموعة من البكتيريا المفيدة للجسم.

يساعد علي تنظيم عملية الهضم ومنح المعدة الراحة والترطيب بعد تناول الطعام خاصة في شهر رمضان.

كما أنة يساعد علي التخسيس وفقد الوزن في حالة تناولة كعشاء مع شوفان.

وتحتاجي فقط الي اللبن وزبادي للتخمير ويمكنك الحصول علي الزبادي في المنزل بطريقة سهلة ومدهشة.

من أفضل المكملات بجانب الواجبات المشويات والتي قدمنا لحضراتكم أفضل تتبيلة لاعدادها في المنزل بدون تكلفة من قبل.

خطوات إعداد الزبادي في المنزل

يوجد أكثر من طريقة لإعداد الزبادي في المنزل ونستعرض معكم أفضل هذة الطرق

يتم غلي ٢ لتر من اللبن يرفع من النار ليصبح في درجة حرارة دمعة العين أي يكون فاتر. يتم وضع ٣ معالق كبيرة من الزبادي للبن. الآن استمري في التقليب بسرعة لمدة 7 دقائق. يترك في فرن سبق تسخينة جيدا لمدة ٥ دقائق. يتم وضعة في إناء زجاجي مخصص للزبادي.

طريقة أخري لإعداد الزبادي

كيلو لبن مغلي ويترك ليصبح فاتر. يضاف الية كوب زبادي ويضرب في الخلاط بصورة سريعة ومستمرة لمدة 5 دقائق لحين امتزاج الخليط جيدا. يخلط جيدا وبصب في وعاء فخار او زجاج حسب الرغبة ويوضع في الفرن السابق تسخينة جيدا ويترك لمدة لا تقل عن 7 ساعات حتي يتماسك ويوضع بالثلاجة.

اهم فوائد الزبادي

يوجد أكثر من فائدة للزبادي ونذكر لحضراتكم اهم هذة الفوائد