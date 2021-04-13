ما دوت الخليج أسباب الصداع النصفي في رمضان وأهم النصائح للتغلب عليه، والصداع النصفي او الشقيقة او الشفا هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بتكرر حالات معتدلة إلى شديدة من الصداع. وكثيرًا ما يحدث هذا الاضطراب مع عدد من أعراض الجهاز العصبي اللاإرادي.

ويعاني العديد من الصائمين من نوبات الصداع النصفي خلال شهر رمضان، ما يجعل الصيام مشقة كبيرة عليهم. فما دوت الخليج اسباب الصداع النصفي في رمضان، وكيف يمكن التغلب عليه؟

هذا ما يجيبنا عليه الدكتور محمد زيدان، اخصائي طب الاسرة في مستشفى "ان ام سي رويال" الشارقة.

ما دوت الخليج اسباب الصداع النصفي في رمضان واهم النصائح للتغلب عليه؟

يفيد الدكتور زيدان انه وخلال شهر رمضان، تزداد نوبات الصداع النصفي لدى المرضى المعتادين على حدوثه، وأيضاً لأول مرة عند الكثير من الأشخاص نظرا لإجتماع العديد من العوامل عليهم.

لكن قبل البدء في معرفة الأسباب والحلول المقترحة يجب أن نعرف أن الصداع النصفي هو ألم بالرأس يستمر ما بين 4 الى 72 ساعة في المرة الواحدة، ويكون غالباً في أحد نصفي الرأس ولكن ليس شرطا.

ويضيف ان الصداع النصفي قد يسبقه أحد الاعراض، مثل اضطرابات الشم أو النظر أو الإحساس، ويعلم مريض الصداع أن هذه الأعراض سوف تعني حدوث الصداع النصفي له خلال حوالي ساعة، وقد لا يكون هناك أي تنبيهات أو أعراض سابقة. كما قد يكون الضوء أو الصوت من أشد ما يؤلم ويزيد من أعراض مريض الصداع النصفي.

ومن اسباب الصداع النصفي في رمضان واهم النصائح للتغلب عليه:

الحرمان من الطعام والمغذيات: إنخفاض السكر بالدم من مثيرات الصداع النصفي ومسببات حدوثه نظرا لطول ساعات الصيام. وقد لا يعرف المريض ذلك إلا بعد مراقبة الصداع عنده خلال عدة مرات.

ويكمن الحل هنا في تناول المواد النشوية التي تحتاج وقتاً أطول في الهضم والتقليل من المجهود السريع والمستمر والذي يستهلك جلوكوز الدم بسرعة.

إدمان المنبهات: مثل القهوة والشاي والحرمان منها فجأة لمدة تصل الى 13 ساعة في أغلب بلادنا. وما يسبب الضرر هو تعود الجهاز العصبي على الجرعة اليومية والمتزايدة من الكافيين، ثم وبدون إنذار حرمانه منها خلال فترة النهار بالكامل.

ويكون هذا التغيير على الكثير من مرضى الصداع النصفي، من أهم مسببات الصداع لديهم وعليهم محاولة الإقلال من استهلاك المنبهات قبل رمضان، تمهيداً للصيام الكامل عنها خلال نهار رمضان.

التغير في كثافة الدم: نظراً لفقدان المياه من خلال العرق والتنفس وعدم الحصول عليها مجددا. هذه التغييرات تتسبب في زياده غلاظة الدم، وقد يسبب هذا التغيير بدء الصداع النصفي.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة عن طريق ترطيب الجسم باستمرار بالمياه أو الرذاذ على الملابس لمن يعملون بالمواقع في بيئات قاسية وحارة. كما يعد شرب المياه المعتدلة في الأملاح المعدنية على الافطار والسحور أمراً مهماً لمنع الصداع النصفي.

اضطراب النوم، وهو أحد اسباب الصداع النصفي في رمضان، ويمكن التغلب عليه بالتعود تدريجياً على النوم باكراً والاستيقاظ من جديد وقت الفجر للسحور، مع ضرورة الحصول على ساعات نوم كافية وجيدة تحول دون الاصابة بالصداع النصفي.

وهو أحد اسباب الصداع النصفي في رمضان، ويمكن التغلب عليه بالتعود تدريجياً على النوم باكراً والاستيقاظ من جديد وقت الفجر للسحور، مع ضرورة الحصول على ساعات نوم كافية وجيدة تحول دون الاصابة بالصداع النصفي. الاقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ: بالرغم من أن الإقلاع عن النيكوتين أمر مفضل للأطباء، إلا أن الدكتور زيدان ينصح بالتدرج في الإقلاع عن التدخين بأنواعه مع إستشارة طبيب للحصول على بدائل نيكوتين وأدوية مساعدة على التوقف عن التدخين.

بالرغم من أن الإقلاع عن النيكوتين أمر مفضل للأطباء، إلا أن الدكتور زيدان ينصح بالتدرج في الإقلاع عن التدخين بأنواعه مع إستشارة طبيب للحصول على بدائل نيكوتين وأدوية مساعدة على التوقف عن التدخين. عدم علاج الصداع النصفي بشكل صحيح: إذ قد لا ينتظم العديد من المرضى في تناول أدوية وقف هجمات الصداع النصفي، ما يتسبب في حدوثه وبقوة.

وينصح د. زيدان بضرورة استشارة الطبيب قبل إجراء اي تغيير في النظام العلاجي، لمراجعة الجرعات وأوقات العلاج بما يتناسب مع الصيام في رمضان.