ما دوت الخليج فوائد التمر الصحية في رمضان

التمر أحد أشهر أنواع الأطعمة التي ترتبط بشهر رمضان والصيام، وعادة ما يبدأ الصائمون إفطارهم به إلتزاماً بتعاليم الدين الإسلامي، وكونه من أفضل الأطعمة على المعدة الفارغة، بالإضافة إلى فوائده الصحية المهمة في رمضان والتي سوف نتعرف عليها في التالي:

فوائد التمر الصحية في رمضان:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد التمر الصحية بشكل عام والفوائد التي يحققها عند تناوله على معدة فارغة، ويمكن أن نستفيد من تلك الفوائد أكثر في شهر رمضان وهي:

التمر بأنواعه مصدر للفيتامينات والمعادن المهمة لمساعدة الجسم على القيام بالوظائف الحيوية ومنحه الطاقة والنشاط بعد الإفطار.

يحتاج الصائم بعد ساعات صيام طويلة إلى طعام يرفع مستوى السكر بشكل طبيعي والتمر مصدر طبيعي للسكريات البسيطة التي ترفع مستويات سكر الدم.

اختلاف مواعيد الوجبات في رمضان يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز الهضمي والتمر غني بالألياف الضرورية لتعزيز عمل الجهاز الهضمي.

التمر مصدر مهم للحديد، والحديد يقلل من بعض الأعراض التي تصيب الصائمين في أول أيام رمضان مثل الدوخة والتعب والصداع، و التي قد تكون ناتجة من الإصابة المسبقة بفقر الدم.

تناول التمر وبسبب احتوائه على سكريات وألياف وكربوهيدرات فإنه يرفع من إحساس الشبع وهو ما يفيد الصائم حتى لا يتناول كميات كبيرة من الأطعمة.

من فوائد التمر في رمضان تقوية الجسم بشكل عام، والعظام والعضلات بشكل خاص، الأمر الذي يساعد على القيام بالأعمال المختلفة خلال فترة الصيام دون إرهاق وتعب سريع.

تناول التمر في وجبة السحور يخزن الطاقة في الجسم للاستفادة منها في فترة الصيام ويمنع العطش في نهار رمضان.

التمر غني بالمعادن والفيتامينات المهمة ومضادات الأكسدة المهمة لصحة الصائم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.