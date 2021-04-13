طريقة عمل بلح الشام الهش بالنشا ، يعد من أشهر الحلويات في الوطن العربي كله، ويكثر عمله في شهر رمضان، ويعتبر من أجمل الحلويات التي تحمل طعم لذيذ، ومذاق رائع، وقوام هش، ومقرمش، ويتكون من مكونات بسيطة جداً، وتوجد في كل منزل، ويحتوي علي عناصر غذائية، ومفيدة جداً، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل بلح الشام الهش بالنشا والمقرمش في المنزل بخطوات سهلة. مكونات عمل بلح الشام الهش والمقرمش بالنشا في المنزل مكونات عمل بلح الشام الهش والمقرمش بالنشا في المنزل سو نتعرف علي مكونات بلح لشام المقرمش وهي كالتالي:- مكونات الشربات كوب من السكر الناعم.

كوب من الماء.

كيس فانيليا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون. مكونات بلح الشام الهش كوبان من الدقيق.

كوب من الماء أو أكثر حب الاستخدام.

نصف كوب صغير من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح.

3 عدد من البيض.

كيس فانيليا.

معلقة كبيره من السكر الناعم.

معلقتين من النشا.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير بلح الشام الهش وهي كالتالي:- تحضير الشربات نحضر إناء ونضعه علي النار ونضع فيه الماء، والسكر، وننتظر حتي يغلي نضيف الفانيليا، وعصير الليمون، ونتركه يغلي لمدة بسيطة ثم نرفع الأناء من علي النار، ونتركه حتي يبرد ألي حين استخدام الشربات. تحضير بلح الشام الهش والمقرمش نحضر وعاء عميق، ونضع فيه الدقيق، والنشا، والفانيليا، ونخلط المكونات الجافة جيداً حتي يتجانس المكونات. ثم نضع إناء علي النار، ونضيف الماء، والزيت، ونقلبهم حتي يتم الغليان، ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة التي تتكون من الدقيق، والنشا، والفانيليا، ونستمر في التقليب جيداً حتي يصبح لدينا عجينه متماسكة، ولينة. ثم نطفي النار من علي الإناء، ونستمر في العجن ثم نتركه لمده حتي يبرد ثم نقوم بإضافة البيض بتدريج مع العجن، ونستمر في العجن بسرعة حتي لا يصبح العجن كتل يجب ان تكون العجينة لينة، ومتماسكة، وجيدة. ثم نشكل العجينة بالقمع الخاص بعمل بلح الشام، ونضع طاسة علي النار، ونضع بداخلها زيت، وننتظر حتي تغلي، ونضع بلح الشام في الطاسة، وننتظر حتي ينضج، ويصبح لونه ذهبي ثم نخرجه. ثم نقوم بادخلة في الشربات، ونخرجه من الشربات، ونضعه في طبق لتقديم، ونضع عليه القليل من المكسرات، وجوز الهند حسب الرغبة في التزين، ويقدم بإلف هنا وشفا.

طريقة عمل بلح الشام الهش بالنشا ، يعد من أشهر الحلويات في الوطن العربي كله، ويكثر عمله في شهر رمضان، ويعتبر من أجمل الحلويات التي تحمل طعم لذيذ، ومذاق رائع، وقوام هش، ومقرمش، ويتكون من مكونات بسيطة جداً، وتوجد في كل منزل، ويحتوي علي عناصر غذائية، ومفيدة جداً، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل بلح الشام الهش بالنشا والمقرمش في المنزل بخطوات سهلة. مكونات عمل بلح الشام الهش والمقرمش بالنشا في المنزل مكونات عمل بلح الشام الهش والمقرمش بالنشا في المنزل سو نتعرف علي مكونات بلح لشام المقرمش وهي كالتالي:- مكونات الشربات كوب من السكر الناعم.

كوب من الماء.

كيس فانيليا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون. مكونات بلح الشام الهش كوبان من الدقيق.

كوب من الماء أو أكثر حب الاستخدام.

نصف كوب صغير من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح.

3 عدد من البيض.

كيس فانيليا.

معلقة كبيره من السكر الناعم.

معلقتين من النشا.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير بلح الشام الهش وهي كالتالي:- تحضير الشربات نحضر إناء ونضعه علي النار ونضع فيه الماء، والسكر، وننتظر حتي يغلي نضيف الفانيليا، وعصير الليمون، ونتركه يغلي لمدة بسيطة ثم نرفع الأناء من علي النار، ونتركه حتي يبرد ألي حين استخدام الشربات. تحضير بلح الشام الهش والمقرمش نحضر وعاء عميق، ونضع فيه الدقيق، والنشا، والفانيليا، ونخلط المكونات الجافة جيداً حتي يتجانس المكونات. ثم نضع إناء علي النار، ونضيف الماء، والزيت، ونقلبهم حتي يتم الغليان، ثم نقوم بإضافة المكونات الجافة التي تتكون من الدقيق، والنشا، والفانيليا، ونستمر في التقليب جيداً حتي يصبح لدينا عجينه متماسكة، ولينة. ثم نطفي النار من علي الإناء، ونستمر في العجن ثم نتركه لمده حتي يبرد ثم نقوم بإضافة البيض بتدريج مع العجن، ونستمر في العجن بسرعة حتي لا يصبح العجن كتل يجب ان تكون العجينة لينة، ومتماسكة، وجيدة. ثم نشكل العجينة بالقمع الخاص بعمل بلح الشام، ونضع طاسة علي النار، ونضع بداخلها زيت، وننتظر حتي تغلي، ونضع بلح الشام في الطاسة، وننتظر حتي ينضج، ويصبح لونه ذهبي ثم نخرجه. ثم نقوم بادخلة في الشربات، ونخرجه من الشربات، ونضعه في طبق لتقديم، ونضع عليه القليل من المكسرات، وجوز الهند حسب الرغبة في التزين، ويقدم بإلف هنا وشفا.

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