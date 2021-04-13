طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بمكونات بسيطة زي المطاعم وأحلى في 10 ثواني فقط

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طريقة عمل السمبوسة ، سنتعرف علي تحضير السمبوسة المقرمشة بحشوة سائحة ولذيذة، ستسغني عن شرائها من المحلات أو تناولها في المطاعم، في هذه المقالة نقدم طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بمكونات بسيطة زي المطاعم وأحلى، سريعة التحضير ستنال إعجاب أسرتك وضيوفك علي مائدة الإفطار، حيث تعد من أشهر أكلات شهر رمضان الكريم.
مقادير عجينة السمبوسة سهلة وبسيطة متوافرة في كل مطبخ، فقط اتبعي المقادير المذكورة بترتيب الخطوات؛ لتحصلي علي افضل عجينة السمبوسة.
مقادير السمبوسة:
- 2 كوب دقيق.
- ملعقه صغيره بيكنج بودر.
- نصف ملعقه صغيره.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقه كبيره نشاء للقرمشة.
- ملعقه صغيره كركم (اختيارى).
- ملعقه صغيره كاتشاب.
- كوب حليب رائب.
- في وعاء فارغ، أضيفي 2 كوب من الدقيق وإليهم أضيفي البيكنج باودر والملح والنشا واخلطيهم.
- اللبن الرائب وإليه والكركم وملعقة صغيرة من الكاتشاب واخلطيهم معاً.
- أضيفي خليط اللبن الرائب علي خليط الدقيق تدريجياً، حتى تلم عجينة السمبوسة مع التقليب والعجن بيدك مدة دقيقتين، حتى تنعم عجينة السمبوسة، واتركيها ترتاح 15 دقيقة، وبعد تحضير عجينة السمبوسة، قومي بعمل خليط لمساعدة العجينة علي أن لا تفتح في الزيت.
- مكونات الخليط :3 ملاعق من الدقيق وملعقة من الماء.
- افردي العجينة بعد رش السطح من الدقيق بسمك رفيع، وقومي بتقطيع عجينة السمبوسة إلي دوائر، ويمكنك استخدام قطاعة السمبوسة في الحشو كما في الصورة أو حشو العجينة وتشكيلها بالشوكة.
- بعد تقطيع السمبوسة إلي دوائر، قومي بدهن الأطراف بخليط الدقيق والماء، حتى تمنعي عجينة السمبوسة أن تتفتح في الزيت .
- ثم قومي بحشو السمبوسة بالحشوة التي تناسبك، يمكنك استخدام اللحم المفروم المعصج أو البطاطس أو خليط من الجبن، وغلقها وتزيين الأطراف بالشوكة، أوغلق قطاعة السمبوسة في الصورة، وإزالة الزوائد من عجينة السمبوسة.
- حتى تقوم بأخر خطوة في طريقة تحضير السمبوسة، في زيت غزير ساخن قومي بإنزال السمبوسة وقومي بتقليبها حتى تأخذ لون متساوي من جميع الجهات، وأخرجيها علي المناديل أو ورق المطبخ؛ لتتخلص من الزيت، وبذلك قد نكون قدمنا طريقة عمل السمبوسة.
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طريقة عمل السمبوسة ، سنتعرف علي تحضير السمبوسة المقرمشة بحشوة سائحة ولذيذة، ستسغني عن شرائها من المحلات أو تناولها في المطاعم، في هذه المقالة نقدم طريقة عمل السمبوسة المقرمشة بمكونات بسيطة زي المطاعم وأحلى، سريعة التحضير ستنال إعجاب أسرتك وضيوفك علي مائدة الإفطار، حيث تعد من أشهر أكلات شهر رمضان الكريم.
مقادير عجينة السمبوسة سهلة وبسيطة متوافرة في كل مطبخ، فقط اتبعي المقادير المذكورة بترتيب الخطوات؛ لتحصلي علي افضل عجينة السمبوسة.
مقادير السمبوسة:
- 2 كوب دقيق.
- ملعقه صغيره بيكنج بودر.
- نصف ملعقه صغيره.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقه كبيره نشاء للقرمشة.
- ملعقه صغيره كركم (اختيارى).
- ملعقه صغيره كاتشاب.
- كوب حليب رائب.
- في وعاء فارغ، أضيفي 2 كوب من الدقيق وإليهم أضيفي البيكنج باودر والملح والنشا واخلطيهم.
- اللبن الرائب وإليه والكركم وملعقة صغيرة من الكاتشاب واخلطيهم معاً.
- أضيفي خليط اللبن الرائب علي خليط الدقيق تدريجياً، حتى تلم عجينة السمبوسة مع التقليب والعجن بيدك مدة دقيقتين، حتى تنعم عجينة السمبوسة، واتركيها ترتاح 15 دقيقة، وبعد تحضير عجينة السمبوسة، قومي بعمل خليط لمساعدة العجينة علي أن لا تفتح في الزيت.
- مكونات الخليط :3 ملاعق من الدقيق وملعقة من الماء.
- افردي العجينة بعد رش السطح من الدقيق بسمك رفيع، وقومي بتقطيع عجينة السمبوسة إلي دوائر، ويمكنك استخدام قطاعة السمبوسة في الحشو كما في الصورة أو حشو العجينة وتشكيلها بالشوكة.
- بعد تقطيع السمبوسة إلي دوائر، قومي بدهن الأطراف بخليط الدقيق والماء، حتى تمنعي عجينة السمبوسة أن تتفتح في الزيت .
- ثم قومي بحشو السمبوسة بالحشوة التي تناسبك، يمكنك استخدام اللحم المفروم المعصج أو البطاطس أو خليط من الجبن، وغلقها وتزيين الأطراف بالشوكة، أوغلق قطاعة السمبوسة في الصورة، وإزالة الزوائد من عجينة السمبوسة.
- حتى تقوم بأخر خطوة في طريقة تحضير السمبوسة، في زيت غزير ساخن قومي بإنزال السمبوسة وقومي بتقليبها حتى تأخذ لون متساوي من جميع الجهات، وأخرجيها علي المناديل أو ورق المطبخ؛ لتتخلص من الزيت، وبذلك قد نكون قدمنا طريقة عمل السمبوسة.
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