سر تتبيلة البط المشوي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبأقل الإمكانيات

البط المشوي يعتبر من الوجبات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الدهنية التي تحتوي على نسبة من الدهون، وهي من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وتحتوي على مذاق ورائحة شهية، ويمكن عملها بالبرتقال او عملها بالبصل وغيرها من الحشوات، تعد من الوجبات الرئيسية التي يمكن تقديمها مع الأرز بالشعرية وسلطة الطحينية والمخلل والخبز، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البط المشوي في الفرن بكل سهولة وبساطة في المنزل.

مكونات عمل البط المشوي

يحتوي البط المشوي على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-

بطة كبيرة الحجم.

٤ لتر من الماء.

نصف كوب من السكر.

كوب من الملح.

عود من القرفة.

١٠ حبات من الحبهان.

ورقة من الغار.

عود زعتر مجفف.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ أعواد من البقدونس.

حبة صغيرة من الجزر.

حبة صغيرة من البصل.

٦ فصوص من الثوم.

٤ لتر من مرقة الدجاج.

نصف عود كرات أفرنجى.

طريقة تحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البط المشوي اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-