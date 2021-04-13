سر تتبيلة البط المشوي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبأقل الإمكانيات

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البط المشوي يعتبر من الوجبات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الدهنية التي تحتوي على نسبة من الدهون، وهي من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وتحتوي على مذاق ورائحة شهية، ويمكن عملها بالبرتقال او عملها بالبصل وغيرها من الحشوات، تعد من الوجبات الرئيسية التي يمكن تقديمها مع الأرز بالشعرية وسلطة الطحينية والمخلل والخبز، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البط المشوي في الفرن بكل سهولة وبساطة في المنزل.مكونات عمل البط المشوي
يحتوي البط المشوي على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- بطة كبيرة الحجم.
- ٤ لتر من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الملح.
- عود من القرفة.
- ١٠ حبات من الحبهان.
- ورقة من الغار.
- عود زعتر مجفف.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٤ أعواد من البقدونس.
- حبة صغيرة من الجزر.
- حبة صغيرة من البصل.
- ٦ فصوص من الثوم.
- ٤ لتر من مرقة الدجاج.
- نصف عود كرات أفرنجى.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البط المشوي اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضع كوب السكر والملح وعود القرفة والحبهان ورق الغار الزعتر الفلفل والبقدونس ونقلب المكونات جيداً ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نقوم برفع الماء من على النار ونتركها حتي تبرد ثم نضيف إليها البط وننقعها لمدة يوم كامل أو يومين.
- نقوم بتصفية البط من الماء جيداً ونقوم بعمل شقوق في البط وخاصتاً منطقة الدهون.
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به مرقة الدجاج ونضعه على النار ونتركه حتي يغلي ونضع به البط ونتركها لمدة ساعة إلا ربع.
- نقوم برفع البط من المرقة وتصفيتها جيداً وتنشف بمنديل المطبخ من جميع الجهات.
نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- نقوم برش البطة بالملح والفلفل من جميع الجهات ونضعها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة.
نخرج البطة من الفرن ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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البط المشوي يعتبر من الوجبات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات الدهنية التي تحتوي على نسبة من الدهون، وهي من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وتحتوي على مذاق ورائحة شهية، ويمكن عملها بالبرتقال او عملها بالبصل وغيرها من الحشوات، تعد من الوجبات الرئيسية التي يمكن تقديمها مع الأرز بالشعرية وسلطة الطحينية والمخلل والخبز، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل البط المشوي في الفرن بكل سهولة وبساطة في المنزل.مكونات عمل البط المشوي
يحتوي البط المشوي على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- بطة كبيرة الحجم.
- ٤ لتر من الماء.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من الملح.
- عود من القرفة.
- ١٠ حبات من الحبهان.
- ورقة من الغار.
- عود زعتر مجفف.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ٤ أعواد من البقدونس.
- حبة صغيرة من الجزر.
- حبة صغيرة من البصل.
- ٦ فصوص من الثوم.
- ٤ لتر من مرقة الدجاج.
- نصف عود كرات أفرنجى.
سوف نتعرف على طريقة تحضير البط المشوي اللذيذ في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضع كوب السكر والملح وعود القرفة والحبهان ورق الغار الزعتر الفلفل والبقدونس ونقلب المكونات جيداً ونتركها لمدة ربع ساعة.
- نقوم برفع الماء من على النار ونتركها حتي تبرد ثم نضيف إليها البط وننقعها لمدة يوم كامل أو يومين.
- نقوم بتصفية البط من الماء جيداً ونقوم بعمل شقوق في البط وخاصتاً منطقة الدهون.
- تحضير إناء ونضعه على النار ونضع به مرقة الدجاج ونضعه على النار ونتركه حتي يغلي ونضع به البط ونتركها لمدة ساعة إلا ربع.
- نقوم برفع البط من المرقة وتصفيتها جيداً وتنشف بمنديل المطبخ من جميع الجهات.
نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- نقوم برش البطة بالملح والفلفل من جميع الجهات ونضعها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نصف ساعة.
نخرج البطة من الفرن ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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