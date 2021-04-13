طريقة عمل التوست البيتي صحي وسهل التحضير وبمكونات قليلة لسحور رمضان

طريقة عمل التوست البيتي، يعتبر خبز التوست من أشهر وأفضل أنواع الخبز الذي يكون مشهور حول العالم والذي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار لأنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي والمقرمش، وهو يعد من الخبز اللين والطري ويمكن استخدام عيش التوست في جميع أصناف الطعام مثل أطباق الحادق وأطباق الحلو، حيث يمكن تحضيره توست محشو شكولاته ومحشو ومربي وممكن ان نقوم بحشو بالحادق مثل الجبن والتونة والدجاج، حيث يمكن ان يتم شرائه من الأسواق جاهز ولكن من الأفضل ان تقومي بتحضيره في البيت بأقل التكاليف وسهولة الوقت، كما تحدثنا سابقاً على طريقة تحضير القرص الطرية في البيت فطريقة صنعة ليست بالأمر الصعب كل ما عليك هو إتباع هذا المقال خطوة بخطة وسوف تقدمي عيش التوست لأفراد عائلتك. طريقة عمل التوست البيتي طريقة عمل التوست البيتي مكونات عجينة الخبز: كوبان ونصف كبار من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبار من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق من الحليب المجفف.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الناعمة.

3 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض. طريقة تحضير عجينة الخبز: نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب السائل، ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض مع التقليب ونستمر في التقليب حتى يتمن الحصول على عجينة. نقوم بوضع السكر والحليب المجفف، والزبدة، والملح، والخميرة، ونقلب المكونات مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. نقوم بوضع العجينة في صينية التوست ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية، ونتركها في الفرن حتى تنضج ويتم الحصول على اللون الذهبي للخبز. نخرج الخبز من الفرن ونتركه ليبرد قم نقوم بتقطيعه ونضعه في طبق التقديم ويقدم مع كوب الزبادي البيتي في سحور رمضان. نقوم بتقديم طبق الخبز وبجانبه أي وجبة مفضلة. طريقة تحضير عجينة الخبز: أسرار نجاح خبز التوست البيتي: أن نقوم باستخدام اللبن يجعل العجينة هشة وطرية، ومن الممكن ان نضيف الزبادي يجعل الخبز طري أكثر، ومن الممكن أن نستخدم الماء كبديل للعجن ايضاً.

من الخطوات المهمة هي أن نقوم بوضع الخميرة والسكر مع بعض في كوب وهذا دليل حتى يتم ظهور فقاعات هكذا تصبح جاهزة للاستخدام.

نقوم باستخدام الزبد أو السمن البلدي وتكون ذائبة حتى يتم العجن بشكل أسرع.

من الأفضل أن يتم وضع العجين في مكان دافئ للتخمير ويغطي بشكل جيدا حتى يختمر أسرع وبشكل أفضل.

نقوم بترك العجين بعد وضعه في الصينية حتى يختمر مرة أخري ويخرج من داخله الهواء. أسرار نجاح خبز التوست البيتي: الوسوم

طريقة عمل التوست البيتي، يعتبر خبز التوست من أشهر وأفضل أنواع الخبز الذي يكون مشهور حول العالم والذي يفضلها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار لأنه يتميز بمذاق لذيذ وشهي والمقرمش، وهو يعد من الخبز اللين والطري ويمكن استخدام عيش التوست في جميع أصناف الطعام مثل أطباق الحادق وأطباق الحلو، حيث يمكن تحضيره توست محشو شكولاته ومحشو ومربي وممكن ان نقوم بحشو بالحادق مثل الجبن والتونة والدجاج، حيث يمكن ان يتم شرائه من الأسواق جاهز ولكن من الأفضل ان تقومي بتحضيره في البيت بأقل التكاليف وسهولة الوقت، كما تحدثنا سابقاً على طريقة تحضير القرص الطرية في البيت فطريقة صنعة ليست بالأمر الصعب كل ما عليك هو إتباع هذا المقال خطوة بخطة وسوف تقدمي عيش التوست لأفراد عائلتك. طريقة عمل التوست البيتي طريقة عمل التوست البيتي مكونات عجينة الخبز: كوبان ونصف كبار من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقتان كبار من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 ملاعق من الحليب المجفف.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الناعمة.

3 ملاعق صغيرة من السكر الأبيض. طريقة تحضير عجينة الخبز: نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب السائل، ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض مع التقليب ونستمر في التقليب حتى يتمن الحصول على عجينة. نقوم بوضع السكر والحليب المجفف، والزبدة، والملح، والخميرة، ونقلب المكونات مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات مع بعض. نقوم بوضع العجينة في صينية التوست ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية، ونتركها في الفرن حتى تنضج ويتم الحصول على اللون الذهبي للخبز. نخرج الخبز من الفرن ونتركه ليبرد قم نقوم بتقطيعه ونضعه في طبق التقديم ويقدم مع كوب الزبادي البيتي في سحور رمضان. نقوم بتقديم طبق الخبز وبجانبه أي وجبة مفضلة. طريقة تحضير عجينة الخبز: أسرار نجاح خبز التوست البيتي: أن نقوم باستخدام اللبن يجعل العجينة هشة وطرية، ومن الممكن ان نضيف الزبادي يجعل الخبز طري أكثر، ومن الممكن أن نستخدم الماء كبديل للعجن ايضاً.

من الخطوات المهمة هي أن نقوم بوضع الخميرة والسكر مع بعض في كوب وهذا دليل حتى يتم ظهور فقاعات هكذا تصبح جاهزة للاستخدام.

نقوم باستخدام الزبد أو السمن البلدي وتكون ذائبة حتى يتم العجن بشكل أسرع.

من الأفضل أن يتم وضع العجين في مكان دافئ للتخمير ويغطي بشكل جيدا حتى يختمر أسرع وبشكل أفضل.

نقوم بترك العجين بعد وضعه في الصينية حتى يختمر مرة أخري ويخرج من داخله الهواء. أسرار نجاح خبز التوست البيتي:

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