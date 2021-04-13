طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل بالخطوات والصور زي المحلات وأحلي في دقائق فقط

طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل تعتبر القطايف من أشهى الحلويات الشعبية على الإطلاق، فهي معروفة جداً في العالم العربي بالأخص بلاد الشام ويكثر استخدام القطايف في شهر رمضان الكريم فهو ذو مذاق لذيذ ويمكننا حشوها بالعديد من الحشوات ومنها الجبن والكريمة والمكسرات والسمن والعسل وغير ذلك وسنقدم لكم في هذه المقالة طريقة القطايف المصرية. طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل المقادير 2 كوب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من حليب البودرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

سكر.

1/4 كوب من الزيت.

كوب واحد من الماء.

عسل طبيعي.

سمن مذوب للتزيين. طريقة التحضير في وعاء يوضع حليب البودرة والخميرة والدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر والزيت.

يتم إضافة الماء إلى الخليط السابق تدريجياً مع المزج جيداً.

يسخن الصاج على نار هادئة، بعد أن نقوم بدهنه بكمية قليلة من الزبدة.

ومن المقدار السابق يتم وضع ملعقتين من المزيج على الصاج، ويتم تركه قليلاً من أجل أن ينضج ويتحمر ويجب أن نراعي أن يكون التقليب على الجهتين.

يتم تكرار العملية السابق حتى ننتهي من كمية المزيج، تشكل العجينة على شكل قرطوس ويتم وضعها في طبق التقديم ويتم تزيت القطايف باستخدام السمن والعسل. طريقة عمل القطايف المقرمشة المقادير كوب واحد من الطحين.

1/4 كوب من السميد.

1/4 ملعقة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

1/4 ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. المقاديرطريقة التحضيرالمقادير طريقة تحضير القطايف

وضع السكر في الخلاط، ويضاف إليه كمية النشا والماء والحليب ويتم مزجهم جيداً من ثم إضافة الطحين والسميد ويمزجوا لكي يتم الحصول على مزيج متجانس ويترك لمدة ساعة على الأقل.

وضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، وتشكل العجينة على شكل دوائر وتفضل أن تكون متوسطة الحجم ويتم قليها حتى تتحمر من الوجه الملامس للمقلاة المستخدمة.

إحضار قطعة من القماش ونوضع عليها القطايف المقرمشة من ثم حشوها بالحشوة التي ترغبون بها ويتم قليها، وتقدم حسب الرغبة. الوسوم

طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل تعتبر القطايف من أشهى الحلويات الشعبية على الإطلاق، فهي معروفة جداً في العالم العربي بالأخص بلاد الشام ويكثر استخدام القطايف في شهر رمضان الكريم فهو ذو مذاق لذيذ ويمكننا حشوها بالعديد من الحشوات ومنها الجبن والكريمة والمكسرات والسمن والعسل وغير ذلك وسنقدم لكم في هذه المقالة طريقة القطايف المصرية. طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل المقادير 2 كوب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من حليب البودرة.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

سكر.

1/4 كوب من الزيت.

كوب واحد من الماء.

عسل طبيعي.

سمن مذوب للتزيين. طريقة التحضير في وعاء يوضع حليب البودرة والخميرة والدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر والزيت.

يتم إضافة الماء إلى الخليط السابق تدريجياً مع المزج جيداً.

يسخن الصاج على نار هادئة، بعد أن نقوم بدهنه بكمية قليلة من الزبدة.

ومن المقدار السابق يتم وضع ملعقتين من المزيج على الصاج، ويتم تركه قليلاً من أجل أن ينضج ويتحمر ويجب أن نراعي أن يكون التقليب على الجهتين.

يتم تكرار العملية السابق حتى ننتهي من كمية المزيج، تشكل العجينة على شكل قرطوس ويتم وضعها في طبق التقديم ويتم تزيت القطايف باستخدام السمن والعسل. طريقة عمل القطايف المقرمشة المقادير كوب واحد من الطحين.

1/4 كوب من السميد.

1/4 ملعقة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

4 ملاعق صغيرة من النشا.

1/4 ملعقة صغيرة من المحلب المطحون. المقاديرطريقة التحضيرالمقادير طريقة تحضير القطايف

وضع السكر في الخلاط، ويضاف إليه كمية النشا والماء والحليب ويتم مزجهم جيداً من ثم إضافة الطحين والسميد ويمزجوا لكي يتم الحصول على مزيج متجانس ويترك لمدة ساعة على الأقل.

وضع مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، وتشكل العجينة على شكل دوائر وتفضل أن تكون متوسطة الحجم ويتم قليها حتى تتحمر من الوجه الملامس للمقلاة المستخدمة.

إحضار قطعة من القماش ونوضع عليها القطايف المقرمشة من ثم حشوها بالحشوة التي ترغبون بها ويتم قليها، وتقدم حسب الرغبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل القطايف بالسمن والعسل بالخطوات والصور زي المحلات وأحلي في دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.